"This is me", la reazione di Silvia Toffanin all'imitazione di Vincenzo De Lucia

L'imitatore ha importunato gli ospiti in studio durante la prima puntata del programma di Canale 5
© Da video
La prima puntata di "This is me" in onda su Canale 5 mercoledì 15 ottobre ha visto tra i tanti ospiti, una decisamente particolare: Silvia Toffanin. No, non è uno scherzo: la conduttrice della trasmissione, infatti, nel corso della serata ha visto l'incursione del suo imitatore, Vincenzo De Lucia, che ha avuto la possibilità di importunare i protagonisti delle interviste con i suoi momenti "Verissimo".
De Lucia è arrivato a sorpresa durante l'intervista a Zlatan Ibrahimovic, ma anche durante i momenti con Christian De Sica e Gigi D'Alessio. "Buonasera a tutti", ha esordito l'imitatore portando con sè una scatola di fazzolettini da consegnare agli ospiti, in caso si fossero commossi durante le domande. Silvia Toffafin è rimasta di sasso di fronte alla sua parodia: "Ma io non faccio così", ha sottolineato la conduttrice in più di un'occasione, precisando di non aver molti punti in comune con la sua imitazione.
Nonostante questo, però De Lucia non è andato avanti per tutto il programma continuando a interrompere gli altri ospiti della puntata. Tra i tanti interventi, quello durante l'intervista di Eleonora Abbagnato, quando il comico - noto per aver messo in scena anche una divertente imitazione di Maria De Filippi in altre occasioni -, si è presentato addirittura con una bacinella in mano. Un modo per ironizzare sulle lacrime versate dagli intervistati di Silvia Toffanin che spesso si commuovono nel raccontarsi nei corso dei suoi programmi.