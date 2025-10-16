"This is me", la reazione di Silvia Toffanin all'imitazione di Vincenzo De Lucia

De Lucia è arrivato a sorpresa durante l'intervista a Zlatan Ibrahimovic, ma anche durante i momenti con Christian De Sica e Gigi D'Alessio. "Buonasera a tutti", ha esordito l'imitatore portando con sè una scatola di fazzolettini da consegnare agli ospiti, in caso si fossero commossi durante le domande. Silvia Toffafin è rimasta di sasso di fronte alla sua parodia: "Ma io non faccio così", ha sottolineato la conduttrice in più di un'occasione, precisando di non aver molti punti in comune con la sua imitazione.