Morto Peppe Vessicchio, il cordoglio di musica e politica: "Ci mancherà"

Il mondo della musica così come quello della politica è in lutto per la morte di Peppe Vessicchio. "Addio Beppe (un altro modo noto per riferirsi al maestro, ndr) mio", ha scritto su Instagram Emma Marrone. "Addolorato per la scomparsa di una delle persone più belle che io abbia conosciuto in questo cammino. Buon viaggio, maestro" è il messaggio, affidato ai social, del cantante Stash. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal premier Giorgia Meloni: "Ci lascia Beppe Vessicchio, celebre direttore d'orchestra e volto noto della televisione italiana. Un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà. 'Dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio' non era solo una frase: era casa, era Italia. Buon viaggio".