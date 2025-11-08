Morto Peppe Vessicchio, il cordoglio di musica e politica: "Ci mancherà"

Da Emma a Rita Pavone fino a Meloni e Tajani
Il mondo della musica così come quello della politica è in lutto per la morte di Peppe Vessicchio. "Addio Beppe (un altro modo noto per riferirsi al maestro, ndr) mio", ha scritto su Instagram Emma Marrone. "Addolorato per la scomparsa di una delle persone più belle che io abbia conosciuto in questo cammino. Buon viaggio, maestro" è il messaggio, affidato ai social, del cantante Stash. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal premier Giorgia Meloni: "Ci lascia Beppe Vessicchio, celebre direttore d'orchestra e volto noto della televisione italiana. Un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà. 'Dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio' non era solo una frase: era casa, era Italia. Buon viaggio".
"È con immenso dolore che vengo a conoscenza della scomparsa del M° Beppe Vessicchio. Un grandissimo musicista e bellissima persona. Stento ancora a crederci. Sentite condoglianze alla famiglia. E che la terra le sia lieve, Maestro". È quanto ha scritto la cantante Rita Pavone sui social nel ricordare Vessicchio.
"Ciao maestro, che brutto colpo. Grazie per esserci stato in un momento difficile della mia vita. Felice ed onorato di aver condiviso tanti bei ricordi insieme. Non mi sembra vero" è il messaggio di Fedez, affidato a una storia sul proprio profilo Instagram.
"Non ci credo. Non ci voglio credere. Tesoro musica bella". Così Luciana Littizzetto ha commentato su Instagram la morte del maestro.
"Buon viaggio Maestro. Ti ho voluto tanto bene". Così Paolo Bonolis in un post su Instagram ha ricordato Vessicchio.
"Sono sconvolto. Sconvolto. Una persona meravigliosa", ha scritto il conduttore Fabio Fazio sui propri canali social.
"Con Vessicchio se ne va un altro grande protagonista del Festival e della musica italiana. Con il suo carattere, la sua immagine, il suo carisma e la sua professionalità era diventato una istituzione". Così il conduttore Carlo Conti nel ricordare Vessicchio. "Ho avuto anche la fortuna e il privilegio di condividere con lui le scelte musicali per lo Zecchino d'Oro. Ho toccato con mano, apprezzato da vicino la sua grande competenza. Non possiamo dunque far altro che essere grati per il grandissimo contribuito che il Maestro ha dato alla musica italiana e al successo di tanti artisti", ha aggiunto.
"Desidero esprimere, a nome mio personale e del Senato della Repubblica, profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Vessicchio, figura amatissima e simbolo della tradizione musicale italiana. Con la sua sensibilità artistica e la sua inesauribile passione ha saputo unire generazioni, portando la musica nel cuore di tutti. Alla sua famiglia, ai colleghi e a quanti ne hanno apprezzato il talento e l'umanità, giungano le più sentite condoglianze". È quanto scritto su Facebook dal presidente del Senato Ignazio La Russa.
"Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Maestro Giuseppe Vessicchio. Il nostro Paese perde un grande direttore d'orchestra, tra i più amati dagli italiani. La mia vicinanza ai suoi familiari e a chi ne ha condiviso il percorso artistico". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
"Ci lascia Beppe Vessicchio, celebre direttore d'orchestra, arrangiatore e personaggio televisivo. Un'icona del festival della musica italiana a Sanremo. Un volto noto e vicino anche a tanti giovani in cui ha sempre creduto. Condoglianze alla famiglia e ai suoi cari". Lo ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
"Addio al Maestro Peppe Vessicchio. Un grande della musica italiana. Sanremo non sarà più lo stesso senza il suo sorriso. Una preghiera". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.
"È un grande lutto per il mondo delle musica. È un lutto per tutti noi, che colpisce i nostri ricordi comuni di tanti Sanremo in famiglia con la sua maestria e la sua simpatia a farci compagnia. Ciao Peppe Vessicchio". Così il presidente M5s Giuseppe Conte.
"Il presidente De Laurentiis e la SSC Napoli esprimono un profondo cordoglio per la scomparsa del maestro Giuseppe Vessicchio, grande tifoso azzurro e indimenticabile direttore d'orchestra del Festival di Sanremo". È quanto si legge sul profilo X del Napoli.