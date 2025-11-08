Morto Peppe Vessicchio, l'ultima apparizione in tv del maestro

L'ultima apparizione tv del maestro Peppe Vessicchio è stata a "Tu si que vales" 2025 quando, in occasione della prima puntata, nella gara di lip-sync battle si è esibito in playback nelle vesti di Fedez sulle note di "Mille", tormentone dell'estate 2021 cantato da Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, insieme a Maria De Filippi trasformata per l'occasione nell'"usignolo di Cavriago". Una divertente sfida che ha visto la coppia formata da Maria e dal famoso compositore d'orchestra conquistare il primo posto.



Nella sua carriera Peppe Vessicchio ha collaborato con i più grandi nomi italiani e internazionali, da Gino Paoli a Roberto Vecchioni, da Zucchero a Ornella Vanoni. A Sanremo ha vinto per quattro volte come direttore d'orchestra: nel 2000 con gli Avion Travel, nel 2003 con Alexia, nel 2010 con Valerio Scanu e nel 2011 con Roberto Vecchioni.