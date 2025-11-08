Morto Peppe Vessicchio, l'ultima apparizione in tv del maestro

Lo storico direttore d'orchestra si è spento all'età di 69 anni presso l'ospedale San Camillo di Roma dove era ricoverato
© Da video
Peppe Vessicchio è deceduto all'ospedale San Camillo di Roma dove era stato ricoverato a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. Simbolo popolare della televisione e consacrato in particolare dal Festival di Sanremo, i funerali del compositore e arrangiatore nato a Napoli nel 1956 si svolgeranno in forma strettamente privata. Da marzo 2026 il maestro era atteso in tour teatrale con Ron, Ecco che incontro l'anima, per la loro prima collaborazione dal vivo.
L'ultima apparizione tv del maestro Peppe Vessicchio è stata a "Tu si que vales" 2025 quando, in occasione della prima puntata, nella gara di lip-sync battle si è esibito in playback nelle vesti di Fedez sulle note di "Mille", tormentone dell'estate 2021 cantato da Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, insieme a Maria De Filippi trasformata per l'occasione nell'"usignolo di Cavriago". Una divertente sfida che ha visto la coppia formata da Maria e dal famoso compositore d'orchestra conquistare il primo posto.
Nella sua carriera Peppe Vessicchio ha collaborato con i più grandi nomi italiani e internazionali, da Gino Paoli a Roberto Vecchioni, da Zucchero a Ornella Vanoni. A Sanremo ha vinto per quattro volte come direttore d'orchestra: nel 2000 con gli Avion Travel, nel 2003 con Alexia, nel 2010 con Valerio Scanu e nel 2011 con Roberto Vecchioni.