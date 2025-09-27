"Tu si que vales", Maria De Filippi nei panni di Orietta Berti vince la gara di lip-sync

La conduttrice si lancia nel playback di "Mille" con il maestro Beppe Vessicchio vestito come Fedez
© Da video
Nella prima puntata di "Tu si que vales" 2025 va in scena la lip-sync battle, gara canora che vede protagonisti i giudici Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis, chiamati a mostrare il talento nel playback.
Affiancati da altrettanti ospiti vip, i cinque giudici del talent show di Canale 5 si lanciano nella divertente sfida ed è la coppia formata da Maria e il maestro Beppe Vessicchio a conquistare il primo posto con un'esibizione canora sulle note di "Mille", tormentone dell'estate 2021 cantato da Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. Di fronte alla conduttrice trasformata nell'"usignolo di Cavriago" e al direttore d'orchestra nei panni del rapper di Rozzano alla altre coppie non resta che ammettere la sconfitta.
Le prime a esibirsi sono state Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia con un medley di brani ispirato alla leggendaria Raffaella Carrà, seguite dalla coppia formata da Paolo Bonolis e Simona Ventura sul palco con "Y.M.C.A" con "Supersimo" in stile Village People e il conduttore agghindato come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Poi è stata la volta di Luciana Littizzetto che insieme a Rossella Brescia ha proposto un altro tormentone estivo: "Roma-Bangkok" di Giusy Ferreri e Baby-K. A chiudere le esibizioni ci ha pensato però Rudy Zerbi trasformato in Gigi D'Alessio per "Un nuovo bacio" in coppia con Ilary Blasi nei panni di Anna Tatangelo.
