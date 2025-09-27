"Tu si que vales", Maria De Filippi nei panni di Orietta Berti vince la gara di lip-sync

Le prime a esibirsi sono state Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia con un medley di brani ispirato alla leggendaria Raffaella Carrà, seguite dalla coppia formata da Paolo Bonolis e Simona Ventura sul palco con "Y.M.C.A" con "Supersimo" in stile Village People e il conduttore agghindato come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Poi è stata la volta di Luciana Littizzetto che insieme a Rossella Brescia ha proposto un altro tormentone estivo: "Roma-Bangkok" di Giusy Ferreri e Baby-K. A chiudere le esibizioni ci ha pensato però Rudy Zerbi trasformato in Gigi D'Alessio per "Un nuovo bacio" in coppia con Ilary Blasi nei panni di Anna Tatangelo.