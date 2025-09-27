Logo Tgcom24
"Tu si que vales", l'esibizione di padre e figlia poll dancers vale la finale

Sarah e Mauro Palumbo raccontano il significato della loro coreografia acrobatica e commuovono i giudici

27 Set 2025 - 22:34
© Da video

© Da video

La dodicesima edizione di "Tu si que vales" si è aperta con l'esibizione di Mauro e Sarah Palumbo, padre e figlia di Apricena (Foggia) uniti dalla passione per la poll dance.

"Sono qui per esaudire un suo desiderio", spiega papà Mauro rivelando di aver imparato a compiere le esibizioni acrobatiche intorno al palo da autodidatta tramite i video tutorial pubblicati sui social. A spingere però più di tutti la motivazione è stata la figlia 12enne con la quale prepara emozionanti coreografie da mostrare ad amici e parenti. "Ogni sera finivo di fare i compiti e andavo ad allenarmi, poi tornavo a studiare", racconta la giovane poll dancer.

Sulle note di "A modo tuo" nella versione cantata da Ligabue, Mauro e Sarah si rendono protagonisti di un numero che sbalordisce la giuria formata da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e, da quest'anno, Paolo Bonolis. Sabrina Ferilli, in qualità di rappresentante della giuria popolare, riferisce l'esito del pubblico che conferma i quattro sì dei giudici con il 100%: lo speciale legame artistico tra papà e figlia vola di diritto nella finale del talent.

