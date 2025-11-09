"Tu si que vales", alla gara di lip sync Elodie, Alessandro Cattelan, Mara Venier e Conticini

Secondi in classifica Paolo Bonolis e Alessandro Cattelan nei panni dei Bee Gees e Tony Manero con "Night Fever", seguono poi Sabrina Ferilli e Mara Venier che si sono esibite sulle note di "Cicale" di Heather Parisi, Luciana Littizzetto e Garrison che si sono messi in gioco con "Occidentali's karma" di Francesco Gabbani e ultimo in classifica Rudy Zerbi che insieme a Paolo Conticini ci hanno fatto fare un tuffo nel passato grazie al brano "Wake me up before you go" dei Wham! "Ci rifaremo" dice Rudy Zerbi dopo aver visto la classifica mentre Cattelan e Bonolis si prendono gli applausi del pubblico. Intanto Maria De Filippi, ricevuta la fascia da campione, la sfoggia con orgoglio e la mostra a Sabrina Ferilli.