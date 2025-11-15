"Tu si que vales", panico in studio: Sabrina Ferilli si rifugia dietro Maria De Filippi per scappare da una "strega"

Durante l’ottava puntata dello show di Canale 5, un’ospite misteriosa mette a dura prova i nervi dell'attrice romana
© Da video
Nel corso dell'ottava puntata di "Tu si que vales" non sono mancati momenti di pura comicità, grazie a una nuova, surreale scenetta che ha visto protagonista una misteriosa "strega" e l’ineguagliabile Sabrina Ferilli.
Tutto inizia quando la donna, con in mano una scopa e un ghigno inquietante, fa il suo ingresso in studio emettendo strani versi. La "strega", apparentemente in preda a un incantesimo tutto suo, si scaglia prima contro Rudy Zerbi e Paolo Bonolis, colpendoli con sonori schiaffi, per poi individuare la sua vittima prediletta: proprio Sabrina Ferilli. Fortunatamente, la strana apparizione svanisce presto, lasciando lo studio in un’esplosione di applausi.
Il siparietto, però, non finisce qui. Dopo qualche minuto, la "strega" rientra in scena, presentandosi come Tania Sinclar, una presunta esperta di Tai Chi, intenta a mostrare le sue doti spirituali.
Tutto sembra filare liscio, finché improvvisamente la luce si spegne. Nello studio cala il buio, e Ferilli, visibilmente terrorizzata, reagisce d’istinto: si nasconde dietro Maria De Filippi, usandola come "scudo umano".
Il pubblico esplode in una fragorosa risata, mentre l'attrice romana, tra l’ironico e il disperato, mette in guardia la "strega": "Guarda, che devi cambiare nazione se le fai male... Poi sono cavoli tuoi!".