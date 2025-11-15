"Tu si que vales", Maria De Filippi è Cristiano Malgioglio nella gara di lip-sync

Sul podio, al terzo posto, Max Giusti e Sabrina Ferilli portano dolcezza e malinconia con "Attenti al lupo" di Lucio Dalla, un duetto che unisce comicità e tenerezza. Quarta posizione per Salvatore Esposito e Rudy Zerbi, alle prese con l’intramontabile tormentone "L’estate sta finendo" dei Righeira, eseguito tra camicie floreali e coreografie volutamente vintage.