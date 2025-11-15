"Tu si que vales", Maria De Filippi è Cristiano Malgioglio nella gara di lip-sync

Ad aggiudicarsi la vittoria, però, sono Paolo Bonolis e Luca Laurenti, nei panni di Edoardo Bennato e Gianna Nannini
© Da video
A "Tu si que vales" è tempo di una nuova e scatenata lip-sync battle, l’ottava dall’inizio della stagione, che anche questa volta regala momenti di puro divertimento e colpi di scena inaspettati.
Se a trionfare sono Luca Laurenti e Paolo Bonolis, irresistibili nei panni di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato con l’inno "Notti magiche", la vera sorpresa è Maria De Filippi, che si cala nei panni – e nella voce – di Cristiano Malgioglio, interpretando insieme al famoso paroliere il brano "Fernando".
Sul podio, al terzo posto, Max Giusti e Sabrina Ferilli portano dolcezza e malinconia con "Attenti al lupo" di Lucio Dalla, un duetto che unisce comicità e tenerezza. Quarta posizione per Salvatore Esposito e Rudy Zerbi, alle prese con l’intramontabile tormentone "L’estate sta finendo" dei Righeira, eseguito tra camicie floreali e coreografie volutamente vintage.
Chiudono la classifica Gabriel Garko e Luciana Littizzetto, travolti dallo spirito di "Grease": lui nei panni di John Travolta, lei in quelli di Olivia Newton-John, per una versione ironica e irresistibile di "Tu sei fatto per me" che fa esplodere lo studio in una risata collettiva.