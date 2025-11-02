"Tu si que vales", Giovanni Arena scalda il pubblico con il sax tenore e approda in finale

Durante l'esibizione, sullo sfondo dello studio scorrono alcune foto di Giovanni in famiglia con la moglie e il figlio, Andrea, di 6 anni. "Sono il papà di un bambino speciale, durante la pandemia abbiamo scoperto che è autistico", dice Giovanni che poi, emozionato, racconta il difficile percorso di accettazione sulla condizione del figlio. "Ho preso piena consapevolezza che tra i tanti suoni meravigliosi che ascolterò nella vita mi mancherà quello di sentirmi chiamare papà, il suono più bello di tutti", prosegue Giovanni prima di ricevere l'applauso del pubblico.