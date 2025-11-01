"Tu si que vales", Paolo Bonolis e Lorella Cuccarini vincono la gara di lip sync

L'interpretazione in playback di "New York, New York" cantata da Luciano Pavarotti e Liza Minnelli sbaraglia la concorrenza
© Da video
Paolo Bonolis conquista, per la terza volta, la gara di lip sync a "Tu si que vales" con un'interpretazione in playback di "New York, New York" in coppia con Lorella Cuccarini. Il conduttore veste i panni del tenore Luciano Pavarotti che il 20 giugno 1996 tenne a Modena uno storico duetto con Liza Minnelli in occasione dell'evento benefico internazionale "Pavarotti & Friends for War Child".
L'inedita coppia Bonolis-Cuccarini stupisce il pubblico con un'esibizione dove risuonano le voci inconfondibili dell'artista americana e dell'intramontabile cantante lirico per il quale il concerto evento "Pavarotti 90", tenutosi all'Arena di Verona e in onda mercoledì 5 novembre su Canale 5, celebra i novant'anni dalla nascita.
Tra costumi, imitazioni e un'immancabile autoironia, la classifica vede, al secondo posto, Sabrina Ferilli nei panni di Mina. La portavoce della giuria popolare e l'attore Pierpaolo Spollon ripropongono il duetto "Parole parole" che la "tigre di Cremona" incise nel 1972 insieme ad Alberto Lupo. Sul podio salgono anche Maria De Filippi e la maestra di danza di "Amici" Alessandra Celentano che sul palco si trasformano in Loredana Bertè e Arisa. Rudy Zerbi è invece Wyclef Jean che accompagna un'irresistibile Diletta Leotta nell'imitazione di Shakira in "Hips Don't Lie". Chiude Luciana Littizzetto che con Raz Degan riporta lo studio negli anni Novanta con "Nord Sud Ovest Est", uno dei maggiori successi targati 883, alias Max Pezzali e Mauro Repetto. Al termine della gara, c'è chi chiede al "maestro" Bonolis-Pavarotti di concedere al pubblico un bis con l'esibizione del "Nessun dorma".