"Tu si que vales", Paolo Bonolis e Lorella Cuccarini vincono la gara di lip sync

Tra costumi, imitazioni e un'immancabile autoironia, la classifica vede, al secondo posto, Sabrina Ferilli nei panni di Mina. La portavoce della giuria popolare e l'attore Pierpaolo Spollon ripropongono il duetto "Parole parole" che la "tigre di Cremona" incise nel 1972 insieme ad Alberto Lupo. Sul podio salgono anche Maria De Filippi e la maestra di danza di "Amici" Alessandra Celentano che sul palco si trasformano in Loredana Bertè e Arisa. Rudy Zerbi è invece Wyclef Jean che accompagna un'irresistibile Diletta Leotta nell'imitazione di Shakira in "Hips Don't Lie". Chiude Luciana Littizzetto che con Raz Degan riporta lo studio negli anni Novanta con "Nord Sud Ovest Est", uno dei maggiori successi targati 883, alias Max Pezzali e Mauro Repetto. Al termine della gara, c'è chi chiede al "maestro" Bonolis-Pavarotti di concedere al pubblico un bis con l'esibizione del "Nessun dorma".