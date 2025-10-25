Logo Tgcom24
"Tu si que vales", Sabrina Ferilli e Pamela Camassa vincono la gara di lip-sync

Tra suore danzanti, omaggi pop e tanta ironia, trionfa una coppia tutta al femminile sulle note di Britney Spears

25 Ott 2025 - 23:10
A "Tu si que vales" è tempo di una nuova e travolgente lip-sync battle, la quinta dall’inizio della stagione, e anche stavolta lo studio si trasforma in un vero palcoscenico pop, tra costumi sgargianti, coreografie ironiche e una buona dose di autoironia da parte dei protagonisti.

A conquistare il primo posto sono Pamela Camassa e Sabrina Ferilli, che infiammano il pubblico con un medley sulle note dei brani più celebri di Britney Spears. Un’esibizione grintosa, divertente e perfettamente sincronizzata, che conquista la giuria e strappa applausi a scena aperta

Al secondo posto si piazzano Valeria Marini e Paolo Bonolis, protagonisti di un numero irresistibile e sopra le righe: vestiti da suore, interpretano "I Will Follow Him" di Peggy March, celebre brano della colonna sonora di "Sister Act". Tra veli svolazzanti, sorrisi e improvvisi passi di danza, la coppia regala uno dei momenti più esilaranti della serata.

Medaglia di bronzo per Enzo Iacchetti e Maria De Filippi, che si cimentano con "Comunque andare" di Alessandra Amoroso. Un duetto inaspettato ma riuscito, giocato tutto sull’intesa e sulla leggerezza.

Ai piedi del podio Bianca Guaccero e Rudy Zerbi, che riportano il pubblico negli anni Novanta con "T’appartengo" di Ambra. Tra nostalgia e ironia, la loro performance strappa sorrisi e applausi. Chiudono la classifica Emanuel Lo e Luciana Littizzetto, che reinterpretano con stile e complicità "Cold Cold Heart" di Elton John. Un’esibizione raffinata e dolcemente surreale.

