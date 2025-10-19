"Tu si que vales", l'esibizione del ventriloquo Terry Fator vale la finale

Con la sua tecnica vocale e la replica di tante voci, il concorrente ha dato prova di un talento unico scoperto solo all'età di 10 anni
© Da video
La quarta puntata di "Tu si que vales" ha visto l'esibizione del ventriloquo Terry Fator che con le sue tante voci ha dato prova di un talento unico al mondo. Direttamente dal Nevada, Stati Uniti, il concorrente arriva per la prima volta in Italia e sul palco dello show di Canale 5 presenta un'inedita e unica performance sulle note di "We Are the World".
Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner e Cindy Lauper sono solo alcune delle voci imitate da Terry Fator che ha scoperto il suo talento all'età di soli 10 anni. La giuria composta da Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Maria De Filippi resta incredula davanti al numero che mette in mostra ben tre talenti in contemporanea. Ancora stupiti dalla bravura del concorrente, Paolo Bonolis chiede "una seconda prova" come dimostrazione al pubblico dell'originalità dell'esibizione. "È impressionante, non hai mosso praticamente mai la bocca" dice Maria De Filippi. "Sei eccezionale" commenta Rudy Zerbi.
Nonostante lo stupore dei giudici, Sabrina Ferilli, in qualità di rappresentante della giuria popolare, riferisce l'esito del pubblico che vota sì al 97%. Ma Paolo Bonolis non ci sta e chiede spiegazioni alla giuria, e su suggerimento di Maria De Filippi si ritorna a un secondo voto che vede, questa volta, la conferma dei quattro sì dei giudici con il 100% dei voti e un posto diretto in finale per Terry Fator.