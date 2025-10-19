"Tu si que vales", l'esibizione del ventriloquo Terry Fator vale la finale

Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner e Cindy Lauper sono solo alcune delle voci imitate da Terry Fator che ha scoperto il suo talento all'età di soli 10 anni. La giuria composta da Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Maria De Filippi resta incredula davanti al numero che mette in mostra ben tre talenti in contemporanea. Ancora stupiti dalla bravura del concorrente, Paolo Bonolis chiede "una seconda prova" come dimostrazione al pubblico dell'originalità dell'esibizione. "È impressionante, non hai mosso praticamente mai la bocca" dice Maria De Filippi. "Sei eccezionale" commenta Rudy Zerbi.