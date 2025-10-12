"Tu si que vales", Paolo Bonolis e Cesara Buonamici in versione "soul" conquistano la gara di lip sync

L'interpretazione in playback di "I got you" di James Brown e "I will survive" di Gloria Gaynor sbaraglia la concorrenza
© Da video
Dopo il successo nei panni di Elvis Presley, Paolo Bonolis si aggiudica la gara di lip sync anche nella terza puntata di "Tu si que vales". Il conduttore, affiancato dalla giornalista Cesara Buonamici, si lancia in una irresistibile interpretazione in playback di "I got you" e "I will survive", leggendari brani del genere soul tra gli anni Sessanta e Settanta cantati rispettivamente da James Brown e Gloria Gaynor.
L'inedita coppia Bonolis-Buonamici, agghindata con parrucche cotonate, paillettes e pantaloni a zampa tipici dello stile disco music, infiamma il pubblico con "Get up i feel like being a sex machine", una sorta di riscaldamento prima di passare ai due brani di punta eseguiti con risate e tanta auto-ironia. Non era facile spuntarla in una sfida che ha visto come ospiti d'eccezione anche Noemi, Alessia Marcuzzi, Romina Power e Nicolò De Devitiis.
Sul podio sono saliti Maria De Filippi che ha interpretato "Triangolo" di Renato Zero affiancata da Marcuzzi in vestione Stash dei The Kolors. Al terzo posto si è piazzata Luciana Littizzetto che con De Devitiis ha simulato "Cuoricini", brano che i Comacose hanno portato all'ultimo Festival di Sanremo e diventato un tormentone. A chiudere la classifica dei giudici ci hanno pensato Rudy Zerbi che insieme a Romina Power ha proposto "Love me do" dei The Beatles e Sabrina Ferilli in coppia insieme a Noemi con "Canzone intelligente" di Cochi e Renato.