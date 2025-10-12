"Tu si que vales", Paolo Bonolis e Cesara Buonamici in versione "soul" conquistano la gara di lip sync

Sul podio sono saliti Maria De Filippi che ha interpretato "Triangolo" di Renato Zero affiancata da Marcuzzi in vestione Stash dei The Kolors. Al terzo posto si è piazzata Luciana Littizzetto che con De Devitiis ha simulato "Cuoricini", brano che i Comacose hanno portato all'ultimo Festival di Sanremo e diventato un tormentone. A chiudere la classifica dei giudici ci hanno pensato Rudy Zerbi che insieme a Romina Power ha proposto "Love me do" dei The Beatles e Sabrina Ferilli in coppia insieme a Noemi con "Canzone intelligente" di Cochi e Renato.