"Tu si que vales", Giovannino diventa il "maschio alfa" Giovannero

Addio Giovannino, benvenuto Giovannero. La nuova edizione di "Tu si que vales" inaugura una stagione all’insegna del cambiamento, ma senza rinunciare alla tradizione dei suoi mitici “disturbatori”. Stavolta, infatti, al posto dell’inconfondibile Giovannino – il burlone in giacca rossa e sguardo impertinente – fa il suo ingresso un personaggio del tutto nuovo, la sua evoluzione ironica e teatrale: Giovannero, misterioso, avvolto in un mantello nero e con un marcato accento spagnolo.