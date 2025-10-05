"Tu si que vales", Giovannino diventa il "maschio alfa" Giovannero

Il disturbatore spiega alla sua vittima preferita, Sabrina Ferilli, le caratteristiche dell'uomo che non deve chiedere mai
© Da video
Addio Giovannino, benvenuto Giovannero. La nuova edizione di "Tu si que vales" inaugura una stagione all’insegna del cambiamento, ma senza rinunciare alla tradizione dei suoi mitici “disturbatori”. Stavolta, infatti, al posto dell’inconfondibile Giovannino – il burlone in giacca rossa e sguardo impertinente – fa il suo ingresso un personaggio del tutto nuovo, la sua evoluzione ironica e teatrale: Giovannero, misterioso, avvolto in un mantello nero e con un marcato accento spagnolo.
Il risultato? Un mix irresistibile di carisma, comicità e follia controllata, che conquista subito il pubblico e, come da copione, mette nel mirino la sua vittima preferita: Sabrina Ferilli. L’attrice romana, ormai bersaglio prediletto di ogni incursione sul palco, si ritrova di nuovo protagonista involontaria delle sue trovate esilaranti.
Nella puntata di sabato 4 ottobre, Giovannero entra in scena con passo teatrale e atteggiamento da seduttore, consegnando alla Ferilli un bigliettino misterioso. All’interno, un elenco di qualità che – a suo dire – definiscono il vero “maschio alfa”: carisma, dominanza, mistero, inquietudine e imprevedibilità. Tutte caratteristiche che, naturalmente, lui rivendica con orgoglio.
Tra risate, battute e sguardi ironici, la scena si trasforma in uno dei momenti più spassosi della puntata, confermando il successo del nuovo “antieroe” dello show. Giovannero prende il posto di Giovannino, ma lo spirito resta lo stesso: dissacrante, imprevedibile e irresistibilmente divertente.
