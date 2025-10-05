Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
la metamorfosi

"Tu si que vales", Giovannino diventa il "maschio alfa" Giovannero

Il disturbatore spiega alla sua vittima preferita, Sabrina Ferilli, le caratteristiche dell'uomo che non deve chiedere mai

05 Ott 2025 - 00:33
© Da video

© Da video

Addio Giovannino, benvenuto Giovannero. La nuova edizione di "Tu si que vales" inaugura una stagione all’insegna del cambiamento, ma senza rinunciare alla tradizione dei suoi mitici “disturbatori”. Stavolta, infatti, al posto dell’inconfondibile Giovannino – il burlone in giacca rossa e sguardo impertinente – fa il suo ingresso un personaggio del tutto nuovo, la sua evoluzione ironica e teatrale: Giovannero, misterioso, avvolto in un mantello nero e con un marcato accento spagnolo.

Il risultato? Un mix irresistibile di carisma, comicità e follia controllata, che conquista subito il pubblico e, come da copione, mette nel mirino la sua vittima preferita: Sabrina Ferilli. L’attrice romana, ormai bersaglio prediletto di ogni incursione sul palco, si ritrova di nuovo protagonista involontaria delle sue trovate esilaranti.

Leggi anche

"Tu si que vales", Paolo Bonolis nei panni di Elvis Presley vince la gara di lip-sync

"Tu si que vales", l'esibizione di padre e figlia pole dancers vale la finale

Nella puntata di sabato 4 ottobre, Giovannero entra in scena con passo teatrale e atteggiamento da seduttore, consegnando alla Ferilli un bigliettino misterioso. All’interno, un elenco di qualità che – a suo dire – definiscono il vero “maschio alfa”: carisma, dominanza, mistero, inquietudine e imprevedibilità. Tutte caratteristiche che, naturalmente, lui rivendica con orgoglio.

Tra risate, battute e sguardi ironici, la scena si trasforma in uno dei momenti più spassosi della puntata, confermando il successo del nuovo “antieroe” dello show. Giovannero prende il posto di Giovannino, ma lo spirito resta lo stesso: dissacrante, imprevedibile e irresistibilmente divertente.

tu si que vales
giovannino

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri