"Tu si que vales", Paolo Bonolis nei panni di Elvis Presley vince la gara di lip-sync

Ma il podio non si ferma qui. Subito dietro, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli si aggiudicano un brillante ex aequo. La prima, insieme al duo Pio e Amedeo, esegue un’irresistibile versione di "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri, tra costumi luccicanti e sorriso ironico. La seconda, invece, dà prova di grande spirito interpretando - con la giornalista Costanza Calabrese - "Brividi" di Blanco e Mahmood.