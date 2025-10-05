Logo Tgcom24
"Tu si que vales", Paolo Bonolis nei panni di Elvis Presley vince la gara di lip-sync

Sul podio del nuovo round della sfida anche Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, tra travestimenti, ironia e ospiti d’eccezione

05 Ott 2025 - 00:11
© Da video

Dopo la vittoria di Maria De Filippi, irresistibile nei panni di Orietta Berti, la sfida tra i giudici di "Tu si que vales" è tutt’altro che finita. La gara di lip-sync più divertente della tv riparte tra risate, travestimenti improbabili e tanta autoironia: ognuno rilancia, deciso a superare gli altri a colpi di playback e coreografie.

A trionfare questa volta è Paolo Bonolis, che – affiancato dal comico Lillo Petrolo – infiamma il palco riportando in scena un’icona senza tempo: Elvis Presley. Look perfetto, movenze inconfondibili e una dose di carisma degna del “Re del rock”: la coppia conquista pubblico e giuria tra applausi e risate.

Ma il podio non si ferma qui. Subito dietro, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli si aggiudicano un brillante ex aequo. La prima, insieme al duo Pio e Amedeo, esegue un’irresistibile versione di "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri, tra costumi luccicanti e sorriso ironico. La seconda, invece, dà prova di grande spirito interpretando - con la giornalista Costanza Calabrese - "Brividi" di Blanco e Mahmood.

Chiudono la classifica, ma non per energia, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. La comica torinese si scatena sulle note di "Lady Marmalade", spalleggiata da una grintosissima Federica Pellegrini, mentre Zerbi – con la complicità dell’attrice Laura Chiatti – veste i panni pop di Annalisa, tra rossetto, mosse sensuali e un’ironia irresistibile.

