"Tu si que vales", il ritorno di Giovannino che prova ad "arruolare" Paolo Bonolis

"Vedo Sabrina un pò diversa", dice Giovannino in un franco scambio di battute con Maria De Filippi. Poi ammette che anche lui è cambiato per via di una doppia, se non tripla, personalità causata proprio dall'indifferenza di Sabrina. "Tutta colpa del freddo che ha nel cuore". Appena scandisce queste parole l'attrice sobbalza dalla poltrona da cui escono getti d'aria, tanto basta per dire che Giovannino non è cambiato per nulla e ha in serbo altri scherzi.