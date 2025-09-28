"Tu si que vales", il ritorno di Giovannino che prova ad "arruolare" Paolo Bonolis

Sabrin Ferilli mette in guardia il nuovo giurato sugli scherzi: "Questo è niente"
Nella puntata del 27 settembre di "Tu si que vales" il "re" Giovannino torna in studio per chiarire il suo rapporto con Sabrina Ferrilli con la quale da diverse edizioni è in atto un rapporto di odio-amore.
Sulle note di "Cuoricini" dei Comacose Giovannino fa il suo ingresso in studio armato di due cuori di peluche che lancia in direzione dell'attrice romana. Poi si presenta ufficialmente al nuovo giurato Paolo Bonolis che come gesto distensivo gli dona una canna da pesca. L'omaggio viene però subito utilizzato dal "re" per stuzzicare la Ferilli che subito mette in guardia il collega: "Questo è niente, vedrai di cosa è capace".
"Vedo Sabrina un pò diversa", dice Giovannino in un franco scambio di battute con Maria De Filippi. Poi ammette che anche lui è cambiato per via di una doppia, se non tripla, personalità causata proprio dall'indifferenza di Sabrina. "Tutta colpa del freddo che ha nel cuore". Appena scandisce queste parole l'attrice sobbalza dalla poltrona da cui escono getti d'aria, tanto basta per dire che Giovannino non è cambiato per nulla e ha in serbo altri scherzi.
