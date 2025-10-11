"Tu si que vales", Fabio sfida Paolo Bonolis nella lettura veloce

Il concorrente prova a sfilare al conduttore il Guinness World Record stabilito nel 2010
© Da video
Nella terza puntata di "Tu si que vales" è andata in scena un duello inedito, basato sulla lettura veloce. Fabio Migliore, 29 anni di San Felice a Cancello (Caserta), lancia un "guanto di sfida" a Paolo Bonolis che nel 2010 ha conquistato il Guinness World Record per aver pronunciato 332 parole in un minuto tratte dal primo capitolo de "I promessi sposi".
Sul palco, Fabio ripropone il medesimo estratto dal romanzo di Alessandro Manzoni con l'obiettivo di superare la parola "fatti", l'ultima pronunciata a suo tempo dal noto conduttore allo scadere dei sessanta secondi. Quando parte il cronometro il concorrente si lancia in una lettura fulminea e dopo 52 secondi oltrepassa il limite stabilito in precedenza. Maria De Filippi e Rudy Zerbi fanno però notare che la caratteristica di Bonolis era sta la chiarezza con cui si capivano le parole lette in rapidità, caratteristica non rilevata del tutto nello sfidante. Il conduttore accetta la sfida ma prima chiede un paio di occhiali speciali per poter leggere ogni singola parola del testo con nitidezza.
Nel minuto a disposizione, Paolo Bonolis dà ancora una volta prova di talento linguistico unico nella lettura rapida. Per i giudici il presentatore, pur avendo impiegato leggermente più tempo, ha scandito meglio le parole. Ai fini della gara, Fabio Migliore incassa il "vale" di Maria De Filippi e Luciana Littizzetto ma non del pubblico che con il 75% di voti contrari boccia l'accesso alla finale. "Per me è stato già un piacere essere qui, grazie mille", si congeda il concorrente.