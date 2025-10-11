"Tu si que vales", Fabio sfida Paolo Bonolis nella lettura veloce

Sul palco, Fabio ripropone il medesimo estratto dal romanzo di Alessandro Manzoni con l'obiettivo di superare la parola "fatti", l'ultima pronunciata a suo tempo dal noto conduttore allo scadere dei sessanta secondi. Quando parte il cronometro il concorrente si lancia in una lettura fulminea e dopo 52 secondi oltrepassa il limite stabilito in precedenza. Maria De Filippi e Rudy Zerbi fanno però notare che la caratteristica di Bonolis era sta la chiarezza con cui si capivano le parole lette in rapidità, caratteristica non rilevata del tutto nello sfidante. Il conduttore accetta la sfida ma prima chiede un paio di occhiali speciali per poter leggere ogni singola parola del testo con nitidezza.