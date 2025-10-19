Logo Tgcom24
"Tu si que vales", Diana Del Bufalo e Rudy Zerbi vincono la gara di lip-sync

L'interpretazione in playback di "Vattene amore" nelle vesti di Amedeo Minghi e Mietta conquista il pubblico

19 Ott 2025 - 00:15
© Da video

Nella quarta puntata di "Tu si que vales" Rudy Zerbi e Diana Del Bufalo si aggiudicano la gara di lip-sync sulle note di "Vattene amore". La performance ha visto la coppia nelle vesti di Amedeo Minghi (Rudy Zerbi) e Mietta (Diana Del Bufalo) che elegantissimi hanno interpretato in playback il brano, in modo molto credibile, mostrando al pubblico una sintonia sul palco perfetta.

Affiancati da altrettanti ospiti vip, i cinque giudici del talent show di Canale 5 si lanciano nella divertente sfida che prima dell'esibizione vincente ha visto Sabrina Ferilli (Jennifer Lopez) e Massimo Ghini (Pitbull) sulle note del brano "On the floor". A seguire Gigi Marzullo e Paolo Bonolis con "Ma la notte no" di Renzo Arbore, Marco Bocci e Luciana Littizzetto con ''Dove si balla'' di Dargen D'amico, mentre Silvia Toffanin e Maria De Filippi hanno imitato I Cugini di Campagna con il singolo "Anima mia". Con grande sorpresa il pubblico ha votato e ha decretato che a vincere la sfida fosse la coppia Zerbi - Del Bufalo. Paolo Bonolis si è complimentato con il pubblico ringraziandolo per la votazione sincera nonostante gli importanti ospiti.

