"Tu si que vales", Diana Del Bufalo e Rudy Zerbi vincono la gara di lip-sync

Affiancati da altrettanti ospiti vip, i cinque giudici del talent show di Canale 5 si lanciano nella divertente sfida che prima dell'esibizione vincente ha visto Sabrina Ferilli (Jennifer Lopez) e Massimo Ghini (Pitbull) sulle note del brano "On the floor". A seguire Gigi Marzullo e Paolo Bonolis con "Ma la notte no" di Renzo Arbore, Marco Bocci e Luciana Littizzetto con ''Dove si balla'' di Dargen D'amico, mentre Silvia Toffanin e Maria De Filippi hanno imitato I Cugini di Campagna con il singolo "Anima mia". Con grande sorpresa il pubblico ha votato e ha decretato che a vincere la sfida fosse la coppia Zerbi - Del Bufalo. Paolo Bonolis si è complimentato con il pubblico ringraziandolo per la votazione sincera nonostante gli importanti ospiti.