"Tu si que vales", Antonella Losavio conquista il pubblico e va direttamente in finale

La giovane pugliese emoziona con Mia Martini e Lady Gaga: "Avevo smesso di cantare dopo la morte di mio padre"
© Da video
Durante la quinta puntata di "Tu si que vales", la protagonista assoluta - tra i concorrenti - è Antonella Losavio, 30 anni, originaria di Fasano. La ragazza conquista con la sua voce intensa e la sua emozione autentica, ottenendo il 100% dei consensi del pubblico presente in studio e l’approvazione unanime dei quattro giudici, che le consegnano direttamente il pass per la finale.
Appena entra sul palco, la giovane non riesce a trattenere le lacrime, travolta dall’emozione. "È tutto più grande di me", confessa con la voce rotta, prima ancora di iniziare a cantare. Poi racconta la sua storia, semplice ma profondamente toccante: "Vivo con mia mamma, che è pensionata, e ho la passione del canto, ereditata da mio padre che era un chitarrista. Quando l’ho perso, tredici anni fa, ho smesso di cantare: ho ricominciato da poco, per rimettermi in gioco".
Il pubblico si stringe attorno a lei in un silenzio carico di attesa. Losavio intona "E non finisce mica il cielo" di Mia Martini, interpretandola con una sensibilità rara. La voce calda, le sfumature delicate e la sincerità del suo canto commuovono tutti: alla fine, l’intero studio si alza in piedi per applaudirla.
Ma l’emozione non si ferma qui. Su richiesta di Paolo Bonolis, la ragazza si esibisce anche in "Always Remember Us This Way" di Lady Gaga, confermando una volta di più il suo talento e la sua intensità interpretativa. Un momento magico, che suggella il suo percorso nel programma e le apre le porte della finale con la forza della sua voce e della sua storia.