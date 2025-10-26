"Tu si que vales", Antonella Losavio conquista il pubblico e va direttamente in finale

Appena entra sul palco, la giovane non riesce a trattenere le lacrime, travolta dall’emozione. "È tutto più grande di me", confessa con la voce rotta, prima ancora di iniziare a cantare. Poi racconta la sua storia, semplice ma profondamente toccante: "Vivo con mia mamma, che è pensionata, e ho la passione del canto, ereditata da mio padre che era un chitarrista. Quando l’ho perso, tredici anni fa, ho smesso di cantare: ho ricominciato da poco, per rimettermi in gioco".