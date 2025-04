All'Arena di Verona un evento per i 90 anni di Luciano Pavarotti, il tenore che emozionò il mondo

La serata avrà sicuramente una copertura televisiva ma le trattative sono ancora in corso per stabilire su quale rete e se in diretta o in differita. Nella tradizione del "Pavarotti & Friends", non mancherà poi la finalità sociale. Parte dei proventi andranno all'Antoniano di Bologna per l'Operazione Pane e una parte alla Fondazione Luciano Pavarotti per sostenere i giovani cantanti lirici e la Casa Museo di Modena, che proprio quest'anno compie 10 anni. Se questo è un evento che la porta all'attenzione del grande pubblico, la Fondazione opera in maniera silente tutto l'anno, una serie di attività affrontate con le proprie forze, senza un contributo da parte dello Stato. "Abbiamo aperto la casa museo dedicata a Luciano, noi abbiamo rinunciato ad abitare lì per aprirla al pubblico. L'abbiamo lasciata com'era aggiungendo ovviamente memorabilia, spartiti, costumi. Attraverso il museo cerchiamo di regalare un po’ dell'emozione che sapeva dare lui - racconta Nicoletta Mantovani -. Poi ci sono i giovani a cui vogliamo dare una mano. Cerchiamo di dare un palcoscenico ai ragazzi che hanno finito gli studi. Organizziamo concerti tributo in tutto il mondo, dove i ragazzi vengono pagati. E poi c'è tutta la parte dedicata all'orchestra. E poi master class per i ragazzi, concorsi di canto, tutte opportunità per i giovani. Luciano cercava di trovare voci un po' dappertutto, senza che servissero studi accademici o altro e noi vogliamo proseguire in quel solco".