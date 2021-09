Quando Luciano Pavarotti è morto, Alice, la figlia nata dalla relazione con Nicoletta Mantovani, aveva solo quattro anni. Oggi è maggiorenne e ha appena debuttato sul palco: nel parco della Casa Museo di Santa Maria Mugnano, nel Modenese, ha presentato, insieme al cantante Nek, il concerto per il 14esimo anniversario della morte del famoso tenore. "Ci tenevo a viverla in modo diverso rispetto agli altri anni. Non più solo da spettatrice: desideravo esserne parte", ha detto in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Determinata come il papà - Alice è la più piccola delle figlie di big Luciano, padre anche di Cristina, Lorenza e Giuliana, nate dal primo matrimonio con Adua Veroni. Nonostante fosse solo una bambina molto piccola quando il famoso tenore è morto, ha "ricordi bellissimi e precisi legati alla quotidianità" dell'artista che per lei era semplicemente il suo papà. Dai giochi alle cene in famiglia, all'amore per la pittura. "Tra le cose che sapeva fare c'era anche quella. Io con le mani imbrattavo le tele", racconta al quotidiano milanese. Determinata e testarda, proprio come il padre, Alice si è diplomata al liceo classico Minghetti di Bologna con il massimo dei voti e ora è pronta a iniziare gli studi in sviluppo e cooperazione internazionale.

La passione per il rock - Del resto, lei, figlia d'arte, non ha mai pensato alla carriera artistica. "Era lontanissima dalla mia vita" dice, almeno fino a quando non ha debuttato sul palco con Nek. "Ho studiato il copione per settimane" rivela. Ma i suoi gusti sono completamente diversi da quelli del famoso genitore. L'opera l'ha respirata in casa fin dalla nascita, ma il pianoforte l'ha abbandonato alle scuole medie e "io amo il rock" rivela. Non a caso, tra i tanti duetti del padre, i suoi preferiti sono quelli "con Dolores O'Riordan, con Céline Dion e la Viva Forever con le Spice Girls: pazzeschi, meravigliosi".

Ho i suoi panama in camera - Tra gli oggetti dell'artista che la ragazza ha tenuto per sé ci sono i famosi cappelli panama: "Ne ho una marea nella mia stanza, gli altri sono nella Casa Museo - continua - ma uno dei miei primi amori è stato il rock". Alice ribadisce di non aver mai "subito" in maniera negativa la fama del padre: "Non mi sono mai preoccupata di quello che potevo o non potevo dire. Con i compagni di scuola non l'ho sbandierato ma se mi chiedevano di lui ne parlavo con tranquillità".

Sento che è sempe con me - Alice non nasconde la mancanza della figura paterna. "Avrei voluto che fosse presente in tanti traguardi importanti della mia vita, dall'esame di terza media alla maturità. Ma, anche se non fisicamente, sento che lui è sempre con me".