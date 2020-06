A Luciano Pavarotti una stella postuma sulla Walk of Fame

In arrivo per Luciano Pavarotti la Stella postuma sulla Walk of Fame di Los Angeles, che verrà assegnata nel 2021. La Hollywood Chamber of Commerce ha infatti annunciato la lista delle 35 star di cinema, tv e intrattenimento che riceveranno prossimamente il riconoscimento. A renderlo noto è Paolo Rossi Pisu di Genoma Films, società di produzione e distribuzione che si era impegnata per la candidatura del tenore.

"Sono felice anche in qualità di emiliano, come lo era Pavarotti, di essere riuscito ad attivare e portare a termine il processo per questo riconoscimento che penso dovuto", ha dichiarato il produttore. "Lo scorso anno ero a Los Angeles durante i festeggiamenti per l'Oscar alla carriera a Lina Wertmuller e una sera, mentre camminavo lungo la Walk of Fame, ci siamo resi conto con sorpresa che tra i tanti personaggi che avevano ricevuto la stella mancava proprio Luciano Pavarotti".



La famiglia è entusiasta - "Ho subito chiamato Cinzia Salvioli, che ha lavorato per anni nel mondo della lirica e conosce bene Lorenza, Cristina e Giuliana Pavarotti. Cinzia ha chiesto loro se Genoma Films poteva avanzare la candidatura per la stella e loro hanno senza esitazione dato il loro assenso, condiviso poi con entusiasmo da Nicoletta Mantovani e Alice. Così, a pochi giorni dal termine per l'invio della richiesta, ho inviato la domanda", ha spiegato.

Festa di Roma: da Ron Howard a Nicoletta Mantovani, stelle sul red carpet IPA 1 di 29 IPA 2 di 29 IPA 3 di 29 IPA 4 di 29 IPA 5 di 29 IPA 6 di 29 IPA 7 di 29 IPA 8 di 29 IPA 9 di 29 IPA 10 di 29 IPA 11 di 29 IPA 12 di 29 IPA 13 di 29 IPA 14 di 29 IPA 15 di 29 IPA 16 di 29 IPA 17 di 29 IPA 18 di 29 IPA 19 di 29 IPA 20 di 29 IPA 21 di 29 IPA 22 di 29 IPA 23 di 29 IPA 24 di 29 IPA 25 di 29 IPA 26 di 29 IPA 27 di 29 IPA 28 di 29 IPA 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci Alla Festa del Cinema di Roma Ron Howard ha presentato il suo 'Pavarotti', un documentario su 'Big Luciano", che uscirà nelle sale italiane solo per tre giorni, il 28, 29 e 30 ottobre. "La sua è stata

una vita da opera, una vita come quelle che rappresentava sulla

scena", ha detto il regista. In passerella con lui anche Nicoletta Mantovani. Guarda la gallery del red carpet del secondo giorno.

Bonaccini: "Ha emozionato il mondo intero" - Soddisfatto anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "Ora è ufficiale: nella celebre Walk of Fame di Los Angeles ci sarà un stella dedicata a Luciano Pavarotti! Un altro incredibile riconoscimento per un artista della nostra terra che ha davvero emozionato il mondo intero", ha commentato via social.

