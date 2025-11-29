"Tu si que vales", Diletta Leotta e Rudy Zerbi sono Beyoncé e Tina Turner nella gara di lip-sync

Nella sfida in playback tra i giudici Sabrina Ferilli "arruola" Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni e vince
La semifinale di "Tu si que vales" 2025 si apre con un'inedita gara di lip-sync. Ai giudici viene concessa la possibilità di richiamare un'icona della tv con cui si sono esibiti in passato e Rudy Zerbi non ha dubbi: Diletta Leotta torna sul palco, questa volta nei panni di Beyoncé sulle note di "Proud Mary", brano del 1969 diventato celebre nella versione cantata da Tina Turner.
Il duo Zerbi-Leotta ripropone in chiave ironica il brano cantato da Turner e Beyoncé in occasione della 50esima edizione dei Grammy Awards. "Ma non si vergogna di niente!", commenta Maria De Filippi mentre il giudice si scatena imitando la leggendaria regina del "rock 'n roll". Nonostante gli sforzi, a conquistare la vetta della classifica è Sabrina Ferilli che per l'esibizione "arruola" i conduttori Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni e si lancia sulle note di "Bad Romance", brano del 2009 che ha consacrato Lady Gaga nel firmamento della musica internazionale.
Nella battaglia "all'ultima ugola", Paolo Bonolis richiama l'inseparabile Luca Laurenti per una divertente interpretazione di "Thriller" di Michael Jackson che vale il secondo posto in classifica. Maria De Filippi conquista invece la medaglia di bronzo nei panni di Anna Oxa nel celebre duetto "Ti lascerò" con Fausto Leali, rappresentato in versione doppia dal duo comico Pio e Amedeo. Nulla da fare nemmeno per Luciana Littizzetto che si trasforma nella "vecchia" cantata da Lo Stato Sociale ne "Una vita in vacanza" con Nicolò De Devitiis nel ruolo di Lodo Guenzi.