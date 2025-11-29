"Tu si que vales", Diletta Leotta e Rudy Zerbi sono Beyoncé e Tina Turner nella gara di lip-sync

Il duo Zerbi-Leotta ripropone in chiave ironica il brano cantato da Turner e Beyoncé in occasione della 50esima edizione dei Grammy Awards. "Ma non si vergogna di niente!", commenta Maria De Filippi mentre il giudice si scatena imitando la leggendaria regina del "rock 'n roll". Nonostante gli sforzi, a conquistare la vetta della classifica è Sabrina Ferilli che per l'esibizione "arruola" i conduttori Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni e si lancia sulle note di "Bad Romance", brano del 2009 che ha consacrato Lady Gaga nel firmamento della musica internazionale.