"Tu si que vales", Tina Cipollari e Sabrina Ferilli sono Paola e Chiara nella gara di lip-sync

Nella nuova sfida a colpi di playback, le icone della tv si trasformano in popstar, tra mosse coreografiche e risate in studio
© Da video
A "Tu si que vales" è tempo di una nuova e scatenata lip-sync battle, la nona dall’inizio della stagione, che anche questa volta trasforma lo studio in un palcoscenico di puro intrattenimento, improvvisazione e spettacolo. Tra cambi di look, coreografie esagerate e imitazioni irresistibili, i protagonisti si sono sfidati a colpi di playback, dando vita a esibizioni curate nei dettagli e cariche di ironia.
L’interpretazione più memorabile è quella firmata da Tina Cipollari e Sabrina Ferilli, travestite da Paola e Chiara nella loro performance sanremese di "Furore": costumi scintillanti, movimenti sincronizzati, energia travolgente e quell’irresistibile complicità che da sempre contraddistingue il duo. Autentico delirio in studio.
A contendersi l’attenzione del pubblico, però, ci hanno pensato anche gli altri concorrenti. Emma e Maria De Filippi si sono cimentate in "Amami", ricreando con sorprendente precisione l’atmosfera e le pose della versione originale, tra gesti coordinati e sguardi intensi.
Spettacolare anche il travestimento di Luca Argentero e Paolo Bonolis, nei panni dei mitici Blues Brothers, occhiali scuri, completi neri e l’inconfondibile passo shuffle. Il risultato? Una performance esplosiva, ritmata e divertente.
"Romanticismo", invece, per Nathalie Guetta e Rudy Zerbi, che hanno interpretato Lady Gaga e Bradley Cooper sulle note di "Shallow", regalando al palco un’atmosfera più intima e scenograficamente curata.
Spazio infine al grande classico della musica italiana con Francesco Arca e Luciana Littizzetto, trasformatisi in Al Bano e Romina Power per "Ci sarà": pose iconiche, sguardi languidi e un tocco di comicità che ha reso l’esibizione indimenticabile.