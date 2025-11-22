"Tu si que vales", Tina Cipollari e Sabrina Ferilli sono Paola e Chiara nella gara di lip-sync

A "Tu si que vales" è tempo di una nuova e scatenata lip-sync battle, la nona dall’inizio della stagione, che anche questa volta trasforma lo studio in un palcoscenico di puro intrattenimento, improvvisazione e spettacolo. Tra cambi di look, coreografie esagerate e imitazioni irresistibili, i protagonisti si sono sfidati a colpi di playback, dando vita a esibizioni curate nei dettagli e cariche di ironia.