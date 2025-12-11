Logo Tgcom24
"Uomini e Donne", Gemma trattata come una ruota di scorta da Roberto: "Ho avuto un crollo emotivo"

La dama infastidita dal comportamento del cavaliere che le ha preferito Giusy

11 Dic 2025 - 16:14
Periodo nero per Gemma Galgani a "Uomini e Donne". La dama del trono over si è trovata a vivere una nuova delusione in questa stagione. Stavolta il "merito", o meglio, la colpa è di Roberto, uno dei nuovi cavalieri del trono over. Distinto ed elegante, il cavaliere si è rivelato essere un "furbetto". Oltre a uscire con Gemma, infatti, l'uomo ha iniziato a frequentare anche Giusy, un'altra dama del parterre con cui il cavaliere sta uscendo. "Non sapevo che fosse lei la dama", dice Gemma al centro dello studio. "Quella con lei è una conoscenza piacevole - ha spiegato l'uomo -, ma questo non mi impedisce di uscire con te anche perché mi sembra che Giusy sia impegnata", spiega il cavaliere.

"Gemma ribellati. Sei come una ruota di scorta perché se Giusy non fosse stata impegnata sarebbe uscito con lei", è il commento di Tina Cipollari. A dispetto della storica rivalità con l'opinionista, la dama del trono over fa sue queste parole sostenendo che Tina abbia ragione. Nel frattempo, Giusy decide di scrivere la parola fine sulla conoscenza con Roberto. A questo punto, però, l'uomo sottolinea come quella con Giusy sia stata una conoscenza superficiale, mentre quella con Gemma è più profonda.

La dama, però, stavolta non ci sta a essere la riserva di nessuno e in un moto d'orgoglio, pronuncia delle parole molto chiare per sancire l'epilogo della sua conoscenza con Roberto: "Non ho più voglia di adattarmi a niente e nessuno. Tu sei completamente sparito e venerdì pomeriggio, quando ti ho chiesto se avremmo potuto vederci e tu mi hai detto no, ho avuto un piccolo crollo emotivo", chiude la dama.

