"Uomini e Donne", Gemma trattata come una ruota di scorta da Roberto: "Ho avuto un crollo emotivo"

La dama, però, stavolta non ci sta a essere la riserva di nessuno e in un moto d'orgoglio, pronuncia delle parole molto chiare per sancire l'epilogo della sua conoscenza con Roberto: "Non ho più voglia di adattarmi a niente e nessuno. Tu sei completamente sparito e venerdì pomeriggio, quando ti ho chiesto se avremmo potuto vederci e tu mi hai detto no, ho avuto un piccolo crollo emotivo", chiude la dama.