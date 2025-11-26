Il duo comico è a "Uomini e Donne" per presentare il loro nuovo film, Oi vita mia, che vede tra i protagonisti gli ospiti di un centro anziani. E per farlo i due comici prendono un po' in giro Gemma: "Però! Hai 76 anni? Comunque mia nonna era vecchia a 65. Tu stai benissimo", dicono. "Cioè mia nonna a 65 non c'aveva già la scorza del provolone sotto - dice Amedeo riferendosi ai piedi - Io e mio cugino andavamo con l'accendino. Lei era ignifuga, cioè lei non aveva più la sensibilità". Gemma cerca di stare al gioco.