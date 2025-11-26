Logo Tgcom24
"Uomini e Donne", Pio e Amedeo corteggiano Gemma: "Se vuoi farti un giro con tutti e due" | Poi il bacio a lei e Tina

Il duo comico è nello studio di Maria De Filippi per presentare il loro nuovo film "Oi vita mia"

26 Nov 2025 - 15:59
© Da video

© Da video

"Se vuoi farti un giro con tutti e due...". Quando a "Uomini e Donne" Maria De Filippi dice a Gemma che stanno arrivando due cavalieri per lei, la dama non si aspetta certo di trovarsi al centro di un siparietto comico di Pio e Amedeo. Tra allusioni sessuali e battutine da finti latin lover, i due prendono un po' in giro Gemma prima di chiedere a lei e Tina un ballo e sorprenderle con un bacio sulle labbra.

Il duo comico è a "Uomini e Donne" per presentare il loro nuovo film, Oi vita mia, che vede tra i protagonisti gli ospiti di un centro anziani. E per farlo i due comici prendono un po' in giro Gemma: "Però! Hai 76 anni? Comunque mia nonna era vecchia a 65. Tu stai benissimo", dicono. "Cioè mia nonna a 65 non c'aveva già la scorza del provolone sotto - dice Amedeo riferendosi ai piedi - Io e mio cugino andavamo con l'accendino. Lei era ignifuga, cioè lei non aveva più la sensibilità". Gemma cerca di stare al gioco.

"Se vuoi farti un giro con tutti e due, poi scegli", le dicono prima di invitarla a ballare insieme a Tina. E sulla pista da ballo succede l'inaspettato, tanto che Gemma non riesce a nascondere la sorpresa e sgrana gli occhi quando Amedeo le stampa un bacio appassionato sulle labbra. Segue poi Pio. E Tina dà voce ai pensieri di entrambe: "Maria - dichiara -, con questo bacio abbiamo bloccato la menopausa tutte e due".

