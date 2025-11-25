"Tu sei incoerente. L'abbiamo capito. Di una persona come te io non me ne faccio nulla, perché io voglio carattere". Angela è imbestialita dopo aver visto la clip dell'esterna in cui Flavio bacia Nicole e dice di volersi eliminare. Ma non è la sola delusa dal comportamento del tronista di "Uomini e Donne". Anche Martina è rimasta interdetta: "Io sinceramente ci sono rimasta male. Però io veramente, Maria, non lo trovo sincero, non lo trovo trasparente. Ti trovo completamente contraddittorio. In tutto ciò che dici. Sinceramente non capisco se a te non piace proprio nessuna di noi o se ti piace qualcuna, e se ti piace più Nicole di me". Ma la stessa Nicole è confusa e dice di non capire le intenzioni di Flavio, che le avrebbe detto di essere molto interessato a Martina.