La reazione delle ragazze dopo l’esterna tra il tronista e la corteggiatrice
© Da video
"Tu sei incoerente. L'abbiamo capito. Di una persona come te io non me ne faccio nulla, perché io voglio carattere". Angela è imbestialita dopo aver visto la clip dell'esterna in cui Flavio bacia Nicole e dice di volersi eliminare. Ma non è la sola delusa dal comportamento del tronista di "Uomini e Donne". Anche Martina è rimasta interdetta: "Io sinceramente ci sono rimasta male. Però io veramente, Maria, non lo trovo sincero, non lo trovo trasparente. Ti trovo completamente contraddittorio. In tutto ciò che dici. Sinceramente non capisco se a te non piace proprio nessuna di noi o se ti piace qualcuna, e se ti piace più Nicole di me". Ma la stessa Nicole è confusa e dice di non capire le intenzioni di Flavio, che le avrebbe detto di essere molto interessato a Martina.
Il tronista è finito, suo malgrado, al centro di uno scontro a fuoco. Colpi e frecciatine vengono lanciate anche tra le corteggiatrici, con Angela e Martina che immancabilmente battibeccano (e Angela che continua a chiamare Martina "grillo parlante"). Mentre Nicole rimane più silenziosa ma comunque insoddisfatta dell'esterna, nonostante il bacio tanto discusso. "A differenza che con Martina, con Nicole tutte le volte che ci vediamo, tutte le volte che stiamo in esterna, riusciamo ad aggiungere un mattoncino, sempre qualcosa in più", dice Flavio. Anche se ammette: "È vero che non mi è scattato niente a livello sentimentale". Martina, dal canto suo, si lamenta anche del fatto che Flavio l'avrebbe descritta come una persona "cupa", e chiede: "Maria, ti sembro una persona cupa?". Risponde per lei una Tina Cipollari come sempre senza peli sulla lingua: "Sì".
Ma, a giudicare dalla reazione, è Angela quella che si è legata al dito il comportamento del tronista. E quando prova a spiegarsi e si vede interrompere da Flavio lo attacca: “Stai zitto e torna a fare il muto come facevi prima che arrivassi qui. Se volevi parlare con me mi portavi in esterna e mi chiedevi ‘come mai ti sei arrabbiata per il bacio?’”, dice risentita. E lo accusa di non avere interesse verso di lei: “Abbiamo visto l’esterna di Cristiana, una bellissima esterna. Io piangevo. Mi avessi degnato di uno sguardo. Non mi vede da quindici giorni”. A nulla valgono i tentativi del tronista di difendersi. Lei continua a incalzarlo: “Mi sembri l’imperatore”.