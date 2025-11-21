Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
In palestra

"Uomini e Donne", il primo bacio di Sara in esterna è per Jakub

La tronista cede al corteggiatore che le ha regalato un'uscita particolare... in palestra

21 Nov 2025 - 17:19
© Da video

© Da video

Galeotta fu la palestra per Sara e Jakub. La tronista di "Uomini e Donne" ha baciato il suo corteggiatore, proprio tra attrezzi e pesi nell'esterna, decisamente fuori dagli schermi, che ha visto protagonisti i due ragazzi nella puntata di venerdì 21 novembre.

Jakub era già stato protagonista della puntata: sì, perché il corteggiatore - che in questa edizione sta vestendo anche i panni del tronista -, era stato raggiunto in camerino da Cristiana. L'altra tronista del trono classico, infatti, ha voluto chiedergli scusa per l'atteggiamento che ha avuto nei suoi confronti durante la sua conoscenza, mandando qualche frecciatina anche a Sara. Quest'ultima, dopo aver visto il filmato, sbotta contro la "collega", attaccandola per aver richiamato Jakub. Non solo: a suo dire, la lettera letta in studio per Ernesto in realtà era per Jakub ma, vedendolo senza reazioni, lo ha raggiunto in studio.

Leggi anche

"Uomini e Donne", Mario, Magda e il telefono della discordia: "Il rinfaccio di un regalo è una cosa vergognosa"

"Uomini e Donne", arriva un nuovo cavaliere per Gemma: ecco chi è

Subito dopo va in onda l'esterna tra Jakub e Sara: la ragazza ha raggiunto in palestra il suo corteggiatore, il quale l'ha invitata a fare alcuni esercizi: "Già non ti sopporto", è stato il primo commento di Sara. Tuttavia, dopo aver riscaldato i muscoli, i due si lasciano andare a un caldo abbraccio: "Ti bacerei", dice Jakub. Dalle parole si passa subito ai fatti, perché il bacio arriva puntuale con tanto di ovazione da parte dello studio. Anche gli opinionisti in studio, Gianni Sperti e Tina Cipollari, sembrano aver apprezzato l'esterna: tanto da dirsi commossi per quanto visto. Sarà Jakub la scelta di Sara?

uomini e donne
tv

Sullo stesso tema