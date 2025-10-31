"Uomini e Donne", Mario, Magda e il telefono della discordia: "Il rinfaccio di un regalo è una cosa vergognosa"

La discussione emersa dopo la decisione della dama di restituire il regalo del cavaliere
© Da video
"Il rinfaccio di un regalo è la cosa più vergognosa che si possa fare". Magda decide di chiudere del tutto i rapporti con Mario a "Uomini e Donne" e di riconsegnargli il telefono che lui le aveva regalato e che le avrebbe poi rinfacciato una volta interrotta la frequentazione. Un gesto poco apprezzato in studio anche dagli opinionisti e dalla stessa Gemma, che poche volte ha speso parole di supporto nei confronti di Magda e che invece in puntata le ha dato manforte.
Il telefono di Magda si era rotto durante un'uscita con Mario, raccontano in studio, e a quel punto l'unica soluzione era ricomprarlo. "Perché me lo devi comprare il telefonino? Perché me lo devi rinfacciare poi in puntata?", attacca Magda risentita. A quel punto Mario chiede di poter dire la sua versione. Ma Magda non ne vuole sapere: "Ma vergognati. Cosa vuoi raccontare? Questo è un telefono che io ho pagato, quasi il doppio, perché tu l'avevi preso pure in offerta, 200 euro. Vergognati", insiste.
Mario cerca di difendersi: "Lei era terrorizzata, le tremava la voce. Non sapeva come tornare a casa". A quel punto anche Tina Cipollari lo attacca: "Perché tu pensi ancora che ci sono donne che vedono un uomo con la bella macchina e gli vanno dietro? Fortunatamente le donne lavorano e sono indipendenti oggi". E a un certo punto anche Gemma non riesce a trattenersi: "Si ragiona col cuore, non con le quattro ruote", dice riferendosi all'uscita in cui Mario si è presentato con la sua auto per fare un giro insieme a Roma. Nello studio di "Uomini e Donne", attorno al caso del telefono della discordia, è scoppiato il caos. E per il cavaliere non è proprio giornata.