"Uomini e Donne", Mario, Magda e il telefono della discordia: "Il rinfaccio di un regalo è una cosa vergognosa"

Mario cerca di difendersi: "Lei era terrorizzata, le tremava la voce. Non sapeva come tornare a casa". A quel punto anche Tina Cipollari lo attacca: "Perché tu pensi ancora che ci sono donne che vedono un uomo con la bella macchina e gli vanno dietro? Fortunatamente le donne lavorano e sono indipendenti oggi". E a un certo punto anche Gemma non riesce a trattenersi: "Si ragiona col cuore, non con le quattro ruote", dice riferendosi all'uscita in cui Mario si è presentato con la sua auto per fare un giro insieme a Roma. Nello studio di "Uomini e Donne", attorno al caso del telefono della discordia, è scoppiato il caos. E per il cavaliere non è proprio giornata.