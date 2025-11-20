"Uomini e Donne", arriva un nuovo cavaliere per Gemma: ecco chi è

Dopo essersi presentato in studio, Luigi ha spiegato di voler conoscere Gemma, dopo averla vista in televisione. Una presenza, quella del cavaliere, che però non ha convinto Tina Cipollari: per l'opinionista, infatti, l'uomo sarebbe tra quelli su cui si posano i suoi dubbi. Il motivo? Come avvenuto già per altri, Cipollari sospetta che l'uomo voglia in qualche modo sfruttare la popolarità della dama per ottenere visibilità. Gemma, tuttavia, ha scelto di dare una chance a Luigi, accogliendolo in trasmissione. I dubbi di Tina si trasformano in una vera e propria forma di protezione. L'opinionista, infatti, nel corso della puntata ha continuato a mettere in dubbio le reali intenzioni del nuovo cavaliere. Non solo, è anche il suo comportamento a indispettirlo. L'opinionista avrà ragione o sarà davvero l'inizio di una nuova storia d'amore per Gemma?