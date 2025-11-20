"Uomini e Donne", arriva un nuovo cavaliere per Gemma: ecco chi è

Luigi si presenta per la dama torinese, ma Tina Cipollari ha più di un dubbio
© Da video
A "Uomini e Donne" arriva un nuovo cavaliere per Gemma Galgani. Si chiama Luigi: dopo aver cercato di riavvicinarsi a Mario, il cavaliere che aveva frequentato nella scorsa stagione, la dama torinese scopre che la redazione è stata contattata da un nuovo cavaliere intenzionato a conoscerla.
Luigi è divorziato e ha sette figli, nati da quattro relazioni diverse, che gli hanno dato altrettanti nipoti. Ha vissuto trent’anni all’estero, passando tra Caraibi ed Egitto, esperienze che sembrano averlo segnato profondamente e che gli hanno regalato un’apertura mentale fuori dal comune. Oggi vive insieme a una delle sue figlie.
Dopo essersi presentato in studio, Luigi ha spiegato di voler conoscere Gemma, dopo averla vista in televisione. Una presenza, quella del cavaliere, che però non ha convinto Tina Cipollari: per l'opinionista, infatti, l'uomo sarebbe tra quelli su cui si posano i suoi dubbi. Il motivo? Come avvenuto già per altri, Cipollari sospetta che l'uomo voglia in qualche modo sfruttare la popolarità della dama per ottenere visibilità. Gemma, tuttavia, ha scelto di dare una chance a Luigi, accogliendolo in trasmissione. I dubbi di Tina si trasformano in una vera e propria forma di protezione. L'opinionista, infatti, nel corso della puntata ha continuato a mettere in dubbio le reali intenzioni del nuovo cavaliere. Non solo, è anche il suo comportamento a indispettirlo. L'opinionista avrà ragione o sarà davvero l'inizio di una nuova storia d'amore per Gemma?