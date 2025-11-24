"Uomini e Donne", è già finita tra Gemma e Luigi

A "Uomini e Donne" continua a far discutere la conoscenza tra Gemma e Luigi. Nella puntata di lunedì 24 settembre è andata in onda nel dating show condotto da Maria De Filippi l'esterna tra Gemma e Luigi che si è rivelata un vero disastro. La dama torinese è apparsa visibilmente annoiata dall'uscita con il cavaliere, sul quale continuano ad aleggiare i dubbi degli opinionisti.