"Uomini e Donne", è già finita tra Gemma e Luigi

La dama continua a frequentare l'uomo, ma la storia tra i due continua a non convincere
© Da video
A "Uomini e Donne" continua a far discutere la conoscenza tra Gemma e Luigi. Nella puntata di lunedì 24 settembre è andata in onda nel dating show condotto da Maria De Filippi l'esterna tra Gemma e Luigi che si è rivelata un vero disastro. La dama torinese è apparsa visibilmente annoiata dall'uscita con il cavaliere, sul quale continuano ad aleggiare i dubbi degli opinionisti.
Come detto, l'uscita tra i due non è stata dalle migliori: Gemma è apparsa quasi infastidita da Luigi, tanto da arrivare a chiudere subito dopo la messa in onda dell'esterna. Tuttavia Luigi continua a far discutere, diventando oggetto di interesse di Tina pronta a scoprire se veramente può mantenere la nuova moglie, la quinta.
Subito dopo, la stessa Grmma si precipita a bussare al camerino di Roberto, cavaliere che le ha lanciato sguardi ammiccanti durante puntata. La dama non si è lasciata scappare l'occasione e tra i due le cose sono sembrate anche andare subito nel verso giusto: tra i due nasce subito una bella sintonia, sarà lui quello giusto?