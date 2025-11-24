Manuel Bortuzzo è di nuovo innamorato, ecco chi è la nuova fidanzata

Dopo la turbolenta fine con Lulù Selassiè il nuotatore paralimpico ritrova serenità accanto a Serena
Manuel Bortuzzo è di nuovo innamorato. Il campione paralimpico ha ufficializzato la sua nuova relazione postando una serie di scatti e una tenera dedica:"Sei entrata nella mia vita in punta di piedi e in modo silenzioso, ma la realtà è che hai fatto più rumore di qualsiasi altra cosa". Lei si chiama Serena Padovano e, a quanto mostrano le immagini social, sembra aver fatto ritrovare il sorriso al nuotatore.
Dopo la turbolenta fine con Lulù Selassiè e una serie di altre love story mordi e fuggi più mediatiche che altro, si apre quindi per Manuel Bortuzzo un nuovo capitolo sentimentale e ritrovato la serenità che cercava. Nelle foto scorci di quotidianità, abbracci, sguardi complici, mani intrecciate, che mostrano un sentimento costruito con naturalezza, lontano dalla scena del gossip. I fan non hanno mancato di rispondere con entusiasmo e affetto, visibilmente felici di vederlo finalmente sereno.
Manuel Bortuzzo che ha partecipato all’edizione del Grande Fratello Vip nel 2021 ha cominciato proprio nella Casa la sua burrascosa relazione con Lulù Selassiè, anche lei concorrente del reality. Dopo la fine della love story il nuotatore si è fidanzato con l'influencer Angelica Benevieri. La storia con la giovane tiktoker però è durata l’arco di un’estate – quella del 2022 – e poi è finita in un lampo. Nel 2023 è stata la volta di Ilenia Caccavale, una trentunenne romana, che gestisce un locale nel quartiere Mezzocamino dove Bortuzzo e i suoi familiari sono clienti abituali. Anche questa relazione però non è stata duratura e poco prima di Natale 2024 Manuel è volato alle Seychelles con la nuova fidanzata Costanza.
Serena ha 24 anni ed è originaria di Angri, in provincia di Salerno. Di lei si sa che ha conseguito la laurea in Scienze Farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, e che conduce una vita semplice e discreta. Ama il mare, i viaggi e la lettura. Proprio questa riservatezza – rispetto al mondo spesso chiassoso che ha circondato Bortuzzo in passato – potrebbe aver fatto la differenza nella scelta del nuotatore: trovare un legame fatto di quotidianità autentica, anziché della scena.
Negli ultimi anni Bortuzzo è stato segnato da eventi profondi. Dopo l’incidente che nel 2019 lo ha costretto sulla sedia a rotelle, vittima di una sparatoria fuori da un pub romano per uno scambio di identità, il giovane, una promessa del nuoto italiano, pur con una lesione spinale, ha tuttavia continuato a nuotare e a vincere .
Ma se finora la sua vita privata è stata molto esposta alle telecamere, questa nuova storia sembra segnare un’inversione di rotta. Non è una fidanzata “del giorno”, ma una presenza discreta che si affianca al suo percorso con delicatezza: un segnale forte che la serenità può tornare, anche dopo momenti difficili.