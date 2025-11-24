Manuel Bortuzzo è di nuovo innamorato, ecco chi è la nuova fidanzata

Manuel Bortuzzo è di nuovo innamorato. Il campione paralimpico ha ufficializzato la sua nuova relazione postando una serie di scatti e una tenera dedica:"Sei entrata nella mia vita in punta di piedi e in modo silenzioso, ma la realtà è che hai fatto più rumore di qualsiasi altra cosa". Lei si chiama Serena Padovano e, a quanto mostrano le immagini social, sembra aver fatto ritrovare il sorriso al nuotatore.