Manuel Bortuzzo varca la porta del "Grande Fratello Vip": "Sogno un mondo di pari opportunità"

"Sogno un mondo di pari opportunità". Con queste parole, Manuel Bortuzzo ha fatto il suo ingresso nella Casa del "Grande Fratello Vip". L'atleta, paraplegico per una lesione al midollo spinale causata da un colpo di pistola ricevuto durante un agguato alla periferia di Roma, è stato il secondo concorrente a varcare la porta rossa di Cinecittà nel corso della prima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini.

I colpevoli hanno poi confessato di averlo colpito per errore e sono stati condannati a 16 anni, pena poi ridotta a 14 anni e 8 mesi. Da allora Manuel è alle prese con un percorso di riabilitazione e si è reso protagonista di tante campagne solidali sul tema della disabilità. La più eclatante sarà quella all'interno del reality: "Entro nella Casa perché credo di poter lasciare un segno nel cuore e nella mente delle persone - ha esordito Bortuzzo dopo aver fatto il suo ingresso in sedia a rotelle -, sogno un mondo di pari opportunità per tutti, magari non cambierò io il mondo ma credo che questo può essere solo l'inizio".