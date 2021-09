“GF VIP Party”, Gaia Zorzi: "Vorrei provarci con Victoria dei Maneskin"

"Vorrei provarci con Aron Piper e Victoria De Angelis (Maneskin)", così Gaia Zorzi nell'intervista doppia insieme a Giulia Salemi con la quale condurrà quest'anno il "GF VIP Party", il programma in streaming dedicato al commento live del "Grande Fratello Vip". Andrà ogni lunedì e venerdì dalle 20.45 alle 22.45 a partire dal 13 settembre, sarà visibile su Mediaset Infinity (sito, app e Smart TV abilitate) e sul sito di Grande Fratello Vip.

"Giulia è troppo buona", continua Gaia elencando uno dei pregi della collega. "La sto amando con questa intervista, è super smart e carismatica", è invece la replica di Giulia. Le due conduttrici non erano in buoni rapporti quando si sono conosciute. Questo a causa dei malumori tra Giulia Salemi e il fratello di Gaia Zorzi, Tommaso vincitore dell'utlima edizione del reality-show. Adesso, però, la situazione sembra nettamente migliorata e le due si tengono pronte per questa nuova esperienza.

"GF VIP Party" vedrà nella prima ora, in attesa del prime-time, l’intervento di numerosi ospiti - protagonisti del programma e loro cari, personaggi del mondo della tv e influencer, fan che si sono distinti per iniziative particolari - e si collegherà con Cinecittà grazie ad alcune incursioni nel backstage.



Nella seconda ora, via libera al commento della puntata: Giulia, Gaia e i loro ospiti seguiranno in diretta il programma di Canale 5 e non lesineranno battute, critiche e previsioni. L’interazione con gli utenti sarà assicurata dalla lettura dei commenti postati sui social e da una serie di sfide che potrebbero mettere le conduttrici (e non solo) in seria difficoltà. L’hashtag ufficiale dell’iniziativa è #GFVIPparty.