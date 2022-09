Manuel Bortuzzo: "Inizio una nuova vita con Angelica"

Leggi Anche Manuel Bortuzzo ritrova l'amore: il bacio con la nuova fidanzata

"Siamo usciti una sera insieme ad alcuni amici e ci siamo avvicinati. Mi ha fatto vedere una foto che ci eravamo scattati tre anni fa nel ristorante dove lavora. E' stata una bella coincidenza, nella vita tutto può succedere", ha continuato.

I due si conoscevano da tempo ma non si erano mai frequentati: "E' la cugina di uno dei miei migliori amici e ho chiesto il permesso a lui. Mi faccio mille problemi, ma quando vivi sensazioni che ti fanno stare tranquillo, non c'è niente di cui avere paura".

Angelica qualche giorno fa è finita nella bufera per un vecchio video, in cui ironizzava sui disabili. Per Manuel, però, questo non è un problema: "Non voglio dire niente, credo che la sua posizione nei miei confronti dica già tutto". Anche la diretta interessata è già intervenuta sulla questione e via social ha chiarito: "Non è un bel video assolutamente, ma io lì ero più piccolina. A quell’età non avevo la maturità che ho adesso e certamente non è una cosa che rifarei".