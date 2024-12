Manuel Bortuzzo e Costanza si sono conosciuti per caso. “La scorsa estate ero su TikTok e ho visto un video dove c’era lei con un’amica. Costanza è di Roma, studia a Firenze e spiegava quanto fosse difficile parlare il dialetto toscano per un romano. Mi ha fatto ridere fino alle lacrime e mi sono detto: ‘La devo conoscere’. Così le ho scritto” ha raccontato Manuel a “Chi”. “Non ci credeva, era in vacanza con le amiche e pensava che mi fossi sbagliato. Poi mi ha risposto e abbiamo iniziato a ridere e scherzare. Non sapevo che fosse fidanzata. – ha aggiunto Bortuzzo - Poi la sua relazione è finita per motivi che non dipendevano da me e, dopo che si è lasciata, ha iniziato a venirmi a trovare a Roma, nei weekend. È venuta una volta, due volte e poi è venuta sempre”.