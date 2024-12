Caso Bortuzzo-Selassiè, i legali dell'influencer: "Ora lei è bersaglio degli hater"

"La diffusione illecita di informazioni ha provocato una sequela di commenti ingiuriosi e diffamatori che sta travolgendo non solo la nostra assistita, ma anche i suoi più stretti famigliari". Lo scrivono in una nota gli avvocati Niccolò Vecchioni ed Edoardo Albertario, legali di Lucrezia Lulù Selassiè "imputata del reato di atti persecutori in danno dell'ex fidanzato" Manuel Bortuzzo, campione di nuoto paralimpico.