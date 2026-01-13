"Uomini e Donne", Ciro Solimeno: "Io e Martina De Ioannon ci siamo sentiti di nascosto durante il suo trono"

"Devo fare una confessione, devo ammettere un qualcosa che è successo nel mio trono precedente", spiega. "Mi accorgo che un account, con una certa frequenza, guardava le mie stories su Instagram e inizio ad avere il dubbio che potrebbe essere Martina - racconta il ragazzo -, ho la certezza che è lei e chiedo il suo numero di telefono, lei mi dà il numero e c'è stata una telefonata poi le chiedo se fosse realmente interessata al percorso. Finisce la telefonata e iniziamo a scriverci in modo non frequente. Lei mi ripete che è una cosa sbagliatissima, passano dei giorni e decidiamo di vederci".