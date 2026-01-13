Logo Tgcom24
"Uomini e Donne", Ciro Solimeno: "Io e Martina De Ioannon ci siamo sentiti di nascosto durante il suo trono"

In un'intervista esclusiva a Witty, il tronista commenta quanto avvenuto con la ragazza pochi mesi fa

13 Gen 2026 - 12:26
© Da video

© Da video

Ciro Solimeno fa una rivelazione sulla sua relazione con Martina De Ioannon, mentre la ragazza era tronista di "Uomini e Donne". L'attuale tronista racconta quanto avvenuto ai telespettatori parlando in un'intervista esclusiva a Witty TV. Con un video messaggio, Ciro racconta di essere stato contattato da Martina con un account fake creato sui social mentre i due si stavano conoscendo nel programma di Maria De Filippi, lei come tronista e lui come corteggiatore.

"Devo fare una confessione, devo ammettere un qualcosa che è successo nel mio trono precedente", spiega. "Mi accorgo che un account, con una certa frequenza, guardava le mie stories su Instagram e inizio ad avere il dubbio che potrebbe essere Martina - racconta il ragazzo -, ho la certezza che è lei e chiedo il suo numero di telefono, lei mi dà il numero e c'è stata una telefonata poi le chiedo se fosse realmente interessata al percorso. Finisce la telefonata e iniziamo a scriverci in modo non frequente. Lei mi ripete che è una cosa sbagliatissima, passano dei giorni e decidiamo di vederci".

Ciro poi racconta di aver avuto degli incontri clandestini durante il percorso da corteggiatore di Martina: "Ci sono stati dei baci - rivela Ciro - non abbiamo mai superato il limite e quando ci rendiamo conto che stiamo andando oltre durante il programma esce la situazione di Michele (l'ex tronista espulso dal programma dopo aver contattato sui social le sue corteggiatrici con un profilo fake) e decidiamo di non vederci e sentirci più". Una confessione che mette in dubbio il comportamento dell'ex protagonista di "Temptation Island" ma che, allo stesso tempo, fa chiedere al pubblico: cosa ne sarà del percorso da tronista di Ciro?

