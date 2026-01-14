"Uomini e Donne", Roberto dedica una poesia a Gemma ma lei chiude: "Non voglio illuderti"

La dama pur apprezzando il gesto decide di interrompere la conoscenza: "Tra noi sarebbero solo telefonate in amicizia"
© Da video
"Le stelle percorrono il cielo inarrestabili e tu brilli di luce splendente". A "Uomini e Donne" Gemma Galgani ascolta una poesia d'amore scritta da Roberto nonostante la dama fosse intenzionata a chiudere la conoscenza tra di loro.
"Dal mio angolo discreto tendo verso di te braccia desiderose, tu sorridi e non comprendi", sono alcuni dei versi che il cavaliere legge in centro studio. Immediato parte l'applauso del pubblico, inclusi gli opinionisti Gianni Sperti che parla di parole "profonde" e Tina Cipollari che chiede di ascoltare un bis del breve componimento. "Speravo che attraverso momenti difficili si potesse arrivare alle stelle", aggiunge Roberto che ammette di provare nei confronti di Gemma un sentimento non corrisposto.
"Ti ringrazio per la poesia, la canzone e tutto quanto ma le telefonate tra noi sarebbero solo momenti d'amicizia", dice Gemma che poi aggiunge: "Questa trasmissione non contempla l'amicizia". A quel punto interviene Gianni. "Quando si invertono i ruoli sai essere diplomatica per vincolarti velocemente mentre quando stai di fronte a un uomo che non ti vuole sei pronta a combattere, a piangere e a battere i piedi in terra", afferma l'opinionista. "Non voglio illuderlo e fargli del male per la bella persona che è, non sarei leale con me stessa", replica la dama. Poi rivolgendosi a Roberto prosegue: "Ti ho ascoltato perché è una mia dote ma non c'è stato uno scambio".