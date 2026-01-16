"Uomini e Donne", Maria dopo la sfuriata di Alessio: "Mi aspettavo delle scuse"

La dama ha qualcosa da dire e Gianmaria prende le sue difese
© Da video
Dopo un'uscita piacevole con Gianmaria, Maria ha ancora qualcosa da dire ad Alessio dopo la sua sfuriata. "Mi aspettavo delle scuse, cerco una relazione sana con una persona che rispetta i miei confini" dice la dama nello studio di "Uomini e Donne".
"Alessio per te è solo un gioco di potere, è palese, vuoi vincere una gara. Tu attribuisci a me qualcosa che ha a che fare con te stesso, con il tuo vissuto" prosegue Maria. "Questo è solo il tuo punto di vista, perdonami se ti avevo sopravvalutato. Non tirare fuori termini che qui non c'entrano nulla, non devi fare nessuna psicoanalisi" risponde Alessio. "Tu falla parlare, ascolta le donne!" Interviene Gianmaria in difesa di Maria.
"Mi hai fatto passare per una menefreghista. Io sono una donna che si prende cura e che aiuta tantissime persone, ai sentimenti dò un valore estremo" prosegue Maria e alla domanda della conduttrice Maria De Filippi se Alessio le piace ancora o meno conclude decisa: "Non più".