"Amici", Simone entra nella scuola ed è subito primo in classifica: le emozioni della puntata del 25 gennaio

La stagione di "Amici" si avvicina al serale e in vista delle valutazioni che presto saranno chiamati a fare gli insegnanti, nella puntata di domenica 25 gennaio è andata in scena una nuova gara cruciale.



Il sedicesimo appuntamento con la scuola di Maria De Filippi si apre con il nuovo singolo presentato dai Modà in collaborazione con Bianca Atzei, "Ti amo ma non posso dirlo", al quale seguono le esibizioni di tutti i ragazzi in gara. Per l'occasione, i giudici del ballo sono Fabrizio Mainini e Garrison, mentre per il canto si passa dal voto di Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino.