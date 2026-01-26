"Amici", Simone entra nella scuola ed è subito primo in classifica: le emozioni della puntata del 25 gennaio
Le esibizioni, la classifica e le sfide, il racconto del sedicesimo appuntamento
La stagione di "Amici" si avvicina al serale e in vista delle valutazioni che presto saranno chiamati a fare gli insegnanti, nella puntata di domenica 25 gennaio è andata in scena una nuova gara cruciale.
Il sedicesimo appuntamento con la scuola di Maria De Filippi si apre con il nuovo singolo presentato dai Modà in collaborazione con Bianca Atzei, "Ti amo ma non posso dirlo", al quale seguono le esibizioni di tutti i ragazzi in gara. Per l'occasione, i giudici del ballo sono Fabrizio Mainini e Garrison, mentre per il canto si passa dal voto di Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino.
Tra le performance, spicca l'emozione di Opi dopo aver cantato "Portami Via" di Fabrizio Moro, mentre Michele rivela il primo incontro, avvenuto diversi anni fa, con Adriano Pennino. Alle prese con un brano di Arisa, Angie non riesce a incidere come vorrebbe e finisce in coda alla classifica, ricevendo poi l'incoraggiamento di Maria De Filippi.
"Cerca di non prenderla come l'hai presa. Pensa alla sfida come un'occasione di farti conoscere di più e di cantare, altrimenti non ne esci", è il suggerimento della conduttrice alla giovane cantante, in sfida con Caterina.
In vetta alla classifica, invece, Elena e Michele condividono il primo posto davanti a Gard e Riccardo.
Nel ballo la rivelazione è Simone, che a pochi giorni dal suo ingresso nella scuola ottiene subito il primo posto, davanti a Kiara ed Emiliano. Ultimo posto invece per Maria Rosaria, che con la sua performance non convince Garrison, mentre il voto degli allievi costringe Alex alla sfida.
In conclusione della puntata "Amici" accoglie il ritorno di Senza Cri, protagonista della ventiquattresima edizione del talent.