"Amici", assegnate le prime tre maglie del Serale: il racconto della puntata del 15 febbraio

La puntata di "Amici" in onda domenica 15 febbraio su Canale 5 vede l'assegnazione delle prime tre maglie che equivalgono l'accesso al Serale. Nel diciannovesimo appuntamento del talent, gli allievi si sono esibiti di fronte alla giuria composta da Giusy Ferreri e Drusilla Foer per il canto, mentre Oriella Dorella, Anbeta Toromani e Raimondo Todaro sono stati invitati ad analizzare le performance della danza.



La classifica finale del ballo premia Emiliano, davanti a Simone e Alex. Ultima posizione invece per Nicola, invitato da Oriella Dorella a essere più pulito e a non accontentarsi mai.

Nel canto spicca Michele, seguito da Lorenzo ed Elena, mentre Valentina occupa l'ultimo piazzamento nonostante il passaggio avvenuto in settimana dalla squadra di Rudy Zerbi a quella di Anna Pettinelli.