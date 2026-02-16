"Amici", assegnate le prime tre maglie del Serale: il racconto della puntata del 15 febbraio
Le esibizioni, le classifiche e i giudici del diciannovesimo appuntamento del talent
© Da video
La puntata di "Amici" in onda domenica 15 febbraio su Canale 5 vede l'assegnazione delle prime tre maglie che equivalgono l'accesso al Serale. Nel diciannovesimo appuntamento del talent, gli allievi si sono esibiti di fronte alla giuria composta da Giusy Ferreri e Drusilla Foer per il canto, mentre Oriella Dorella, Anbeta Toromani e Raimondo Todaro sono stati invitati ad analizzare le performance della danza.
La classifica finale del ballo premia Emiliano, davanti a Simone e Alex. Ultima posizione invece per Nicola, invitato da Oriella Dorella a essere più pulito e a non accontentarsi mai.
Nel canto spicca Michele, seguito da Lorenzo ed Elena, mentre Valentina occupa l'ultimo piazzamento nonostante il passaggio avvenuto in settimana dalla squadra di Rudy Zerbi a quella di Anna Pettinelli.
Si passa quindi alle prove che mettono in palio l'ammissione al serale e il primo a ottenere i tre Sì dei giudici è Emiliano. Subito dopo è il turno di Alex, che inizialmente non soddisfa Emanuel Lo. Al giovane ballerino viene offerta una seconda opportunità e questa volta riesce a soddisfare le richieste del coreografo, lasciandosi poi andare alla gioia per il risultato raggiunto.
Per quanto riguarda il canto, Michele viene chiamato al centro dello studio per tentare di avvicinarsi al serale dopo la maglia negata durante la scorsa puntata ad Angie. Il ragazzo prova a sorprendere i professori con l'interpretazione al pianoforte di "Versace on the floor''. È proprio la scelta della canzone a essere contestata da Anna Pettinelli, dando il via a un confronto con Lorella Cuccarini che si rinnova anche per la seconda esibizione proposta da Michele, sulle note di ''Say you won't let go''.
Anche in questo caso, però, Lorella Cuccarini dimostra pazienza e propone una terza canzone. "La fine", interpretata da Michele al violoncello, sembra mettere tutti d'accordo e anche Michele si aggiudica il pass per il Serale.