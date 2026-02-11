"Amici", Elena e Valentina cambiano squadra: nuove strategie per arrivare al serale

Quindi, Rudy Zerbi si focalizza su Elena e sulla scelta della sua professoressa Anna Pettinelli di escluderla, almeno per il momento, da un'ipotetica maglia per il serale. "Ho visto l'incontro che avete avuto e le cose che vi siete dette. Io credo che nella musica non esista una nicchie. Esiste avere un'identità e tu per me ce l'hai. Vista la situazione che hai con Anna Pettinelli, vorrei dirti che nella mia squadra le porte per te sono aperte. Non ho idea di come finirà per il serale, però se con Anna la strada è abbastanza chiara, io sono pronto ad accoglierti e a darti una possibilità".