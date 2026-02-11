"Amici", Elena e Valentina cambiano squadra: nuove strategie per arrivare al serale
Nel talent va in scena un doppio ribaltone innescato da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli
© Da video
Nella scuola di "Amici" si consuma un doppio colpo di scena che riguarda Elena e Valentina. Come raccontato durante i daytime in onda su Canale 5 lunedì 9 e martedì 10 febbraio, le due allieve hanno deciso di cambiare squadra, nella speranza di trovare nuovi stimoli e staccare il pass per il serale. A innescare il tutto è Rudy Zerbi, che al termine della diciottesima puntata ha voluto incontrare le due allieve.
I dubbi di Rudy Zerbi su Valentina
"Per come canti io non ho nulla da dire, però per me bisogna avere anche tutto quello che tu sai perfettamente di non avere. Parlo della motivazione, del fatto di crederci e far credere agli altri, di quel divertimento che dici di non provare e che è fondamentale", esordisce lo speaker radiofonico rivolgendosi a Valentina.
Già nelle scorse settimane la giovane cantante aveva manifestato più volte dei dubbi sul suo percorso personale, al punto da allontanarsi per qualche giorno dalla scuola per riflettere e rientrare con nuove consapevolezze.
Zerbi prosegue: "Sei tornata e il risultato è questo, non è cambiato niente, anzi. Perciò, mi chiedo perché dovrei portare al serale una persona che non è convinta lei per prima. Non riesco a vedere una strada".
La proposta per Elena
Quindi, Rudy Zerbi si focalizza su Elena e sulla scelta della sua professoressa Anna Pettinelli di escluderla, almeno per il momento, da un'ipotetica maglia per il serale. "Ho visto l'incontro che avete avuto e le cose che vi siete dette. Io credo che nella musica non esista una nicchie. Esiste avere un'identità e tu per me ce l'hai. Vista la situazione che hai con Anna Pettinelli, vorrei dirti che nella mia squadra le porte per te sono aperte. Non ho idea di come finirà per il serale, però se con Anna la strada è abbastanza chiara, io sono pronto ad accoglierti e a darti una possibilità".
Il confronto tra Elena e Anna Pettinelli
Prima di prendere una decisione definitiva, Elena chiede di incontrare la sua professoressa per esternare le sue sensazioni. "Ho visto come sono le dinamiche del serale, so che lei punterà sui miei due compagni di squadra parecchio prima di arrivare a me. Perciò non importa le classifiche che farò, quanto amore e cuore ci metterò. Io mi sono sentita un po' sola in questi giorni, non lo nego". La professoressa, dal suo punto di vista, ribadisce la piena fiducia nelle capacità della giovane promessa, lasciandola libera di scegliere cosa sia più giusto fare. "Se questo è quello che ti serve, anche per stare meglio, vai. Quello che ti dico è di pensarci bene".
Infine, Elena arriva a una decisione, ringraziando quanto fatto dalla Pettinelli: "Penso che in questo momento del mio percorso andrò con Rudy perché è stata un po' una luce, mi sembra di prendere più in mano la situazione e poter gestire anche io".
Il sostegno per Valentina
Il nuovo colpo di scena arriva quando Anna Pettinelli chiede di incontrare Valentina, proponendole un posto nella sua squadra. "Credo di averti dato una sola insufficienza in questi quattro mesi. Ti ho sempre trovata straordinaria, con un'identità precisa, canti bene, ti vesti in una maniera particolare, hai stile, non ti manca niente". La riflessione continua: "Se dovessi ragionare sulla squadra di Rudy, penso che l'ultima da mettere in forse saresti tu. Io ti offro riparo e considerazione. Non ti posso assicurare il serale, ma sicuramente non sei Cenerentola".
Dopo un'attenta riflessione, Valentina decide di intraprendere il percorso opposto a quello di Elena e di entrare a far parte della squadra di Anna Pettinelli. "In questo momento io ho bisogno di più sicurezze e fiducia, perciò ho deciso di fare questo cambiamento", è la comunicazione rivolta a Rudy Zerbi, dal quale arriva un sostegno totale.
Le reazioni
La nuova composizione delle squadre scatena, però, delle reazioni contrastanti tra altri ragazzi, a partire da Riccardo e Opi. Esclusi dai rispettivi professori per le esibizioni della prossima puntata, a vantaggio di Elena e Valentina, i due non nascondono la delusione.
"La voglia di provarci è tantissima, troppa. E non capisco il perché", afferma Riccardo, faticando a comprendere la decisione di Rudy Zerbi.
Opi, invece, si sofferma sulle insicurezze di Valentina: "Ha esternato dubbi sul fare la cantante o meno. Io voglio fare il cantante, ho un disco pronto e non vedo l'ora di aver la possibilità, se l'avrò, di cantarlo davanti alla gente che mi ha seguito. Ho in mente solo quello, perciò saltare un'esibizione mi rode".