"Amici", Gard e Nicola al Serale ma è polemica contro Anna Pettinelli
Il racconto della ventunesima puntata del talent, in onda domenica 1 marzo su Canale 5
© Da video
La puntata di "Amici" in onda domenica 1 marzo su Canale 5 conferisce l'accesso al Serale a due allievi della scuola, ma si trascina anche numerose polemiche tra i professori di canto.
Il ventunesimo appuntamento del talent si apre con l'esibizione straordinaria di Nicola, che accetta la proposta di Alessandra Celentano di improvvisare una danza caraibica e invita proprio la maestra a unirsi al ballo.
Le esibizioni e le classifiche
Dopo l'esibizione di Bresh, protagonista al centro dello studio con il suo nuovo singolo "Introvabile", si passa alle prove dei concorrenti, analizzate dalla giuria composta da Francesca Bernabini e Giorgio Madia per il ballo e da Irene Grandi e Don Joe per il canto.
Ad aggiudicarsi la gara delle cover è Elena, davanti a Lorenzo; mentre nella danza spicca la prova di Nicola. Proprio quest'ultimo è invitato a esibirsi nuovamente per accedere al Serale, nella speranza che la maglia d'oro possa rappresentare il traguardo di tanto duro lavoro.
Le prove per il serale
"Magari vorrei dedicarla a mia madre, che in questo momento non sta bene e mi piacerebbe portare questa maglia a casa e mostrarla a lei", commenta Nicola, visibilmente emozionato, prima della performance con cui conquista i tre Sì necessari per accedere al Serale.
Subito dopo tocca a Gard, il quale ripercorre le dinamiche che l'hanno portato ad "Amici" e l'importanza della musica nella sua vita. Sulle note del brano "Quando" di Pino Daniele, il giovane artista emoziona tutti - a partire dalla professoressa Anna Pettinelli - e riesce così ad accedere alla fase finale del programma.
Serale invece negato, almeno per il momento, ad Opi. Dopo settimane in cui non si era esibito, il cantante viene invitato al centro dello studio alla conquista dell'ambita maglia d'oro, ma le esibizioni sulle note di "È sempre bello" e "Laura non c'è" non soddisfano i professori.
Le polemiche contro Anna Pettinelli
L'ipotetico accesso al Serale di Elena riaccende, invece, la polemica tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. La professoressa nega la maglia ritenendo insufficienti i tentativi della ventenne, invitata dunque a nuovi tentativi per ottenere i Sì necessari. Lo stesso copione si ripete anche per Plasma, rimandato a posto dopo un paio di tentativi che non convincono la Pettinelli.
"Ho scelto Gard e Opi, li ho voluti e credo fermamente in loro e nel loro talenti. Per questo, fin quando non avranno la maglia del Serale io non intendo dare Sì ad altri allievi. Sarò ostinata, ma questo è l'unico modo che ho per difendere il loro lavoro e il loro talento", è la condizione dichiarata da Anna Pettinelli. Una scelta che scatena le polemiche con Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi e che non sembrano destinate a placarsi.