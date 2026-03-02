L'ipotetico accesso al Serale di Elena riaccende, invece, la polemica tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. La professoressa nega la maglia ritenendo insufficienti i tentativi della ventenne, invitata dunque a nuovi tentativi per ottenere i Sì necessari. Lo stesso copione si ripete anche per Plasma, rimandato a posto dopo un paio di tentativi che non convincono la Pettinelli.



"Ho scelto Gard e Opi, li ho voluti e credo fermamente in loro e nel loro talenti. Per questo, fin quando non avranno la maglia del Serale io non intendo dare Sì ad altri allievi. Sarò ostinata, ma questo è l'unico modo che ho per difendere il loro lavoro e il loro talento", è la condizione dichiarata da Anna Pettinelli. Una scelta che scatena le polemiche con Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi e che non sembrano destinate a placarsi.