"Amici 25", Gigi D'Alessio tra i giudici: l'annuncio al suo concerto

Dopo Alessandro Cattelan, Gigi D'Alessio è il secondo giudice del Serale di "Amici", il popolare talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A svelarlo è la conduttrice che a sorpresa durante il concerto del cantante a Roma è salita sul palco per regalargli la felpa del talent, annunciando così la sua partecipazione.



"Grazie a questa città che mi ha sempre accolto a braccia aperte" ha detto Gigi D'Alessio mentre dalle quinte del suo concerto Maria De Filippi si preparava a entrare. "Buonasera! Vedo che state bene e non voglio rubare tempo. Sono venuta qui per portarti una cosa" dice seduta sul gradino del palco e slacciandosi la felpa annodata sulle spalle.



"Gigi sarà un giudice del serale di "Amici"" ha svelato la conduttrice porgendo la felpa del talent al cantante. "Grazie per la sorpresa, questo è anche il tuo pubblico" ha concluso Gigi D'Alessio, ringraziando e salutando Maria De Filippi.