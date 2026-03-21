"Amici 25", la presentazione in stile "Bridgerton" del corpo di ballo di Stephane Jarny
Sulle note di Sign of the times, la versione di Steve Horner, l'ensemble si presenta al pubblico di Canale 5
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"Il direttore artistico di questa trasmissione è Stéphane Jarny e ha deciso di presentare così il suo corpo di ballo" dice Maria De Filippi alla conduzione della prima puntata della fase serale della venticinquesima edizione di "Amici" che vede come giudici Gigi D'Alessio, Elena D'Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus.
Una boiserie ricoperta di rose si apre e il corpo di ballo, vestito di bustini, corpetti, pizzi, gonne in tulle e gabbie che ricordano molto lo stile "Bridgerton" danzano sulle note di una delle colonne sonore della serie tv, Sign of the times di Steve Horner, che ha senza dubbio ispirato il coreografo francese.
L'ensemble, che danza sullo sfondo di un giardino di una maestosa villa come quelle che siamo abituati a vedere nel quartiere Mayfair di Shonda Rhimes, si presenta al grande pubblico di Canale 5 regalando già dai primi minuti di "Amici 25" un grande spettacolo.