"Amici 25", la presentazione in stile "Bridgerton" del corpo di ballo di Stephane Jarny

"Il direttore artistico di questa trasmissione è Stéphane Jarny e ha deciso di presentare così il suo corpo di ballo" dice Maria De Filippi alla conduzione della prima puntata della fase serale della venticinquesima edizione di "Amici" che vede come giudici Gigi D'Alessio, Elena D'Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus.