"Amici 25", chi sono il secondo e il terzo eliminato della puntata del 21 marzo
Michele e Antonio lasciano il talent show di Canale 5
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Michele e Antonio sono il secondo e terzo eliminato del primo serale di "Amici 25". Dopo l'uscita di Opi, la sfida prosegue con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che mandano in sfida i tre cantanti: Lorenzo, Michele e Angie, e dopo aver visto le loro esibizioni i giudici Gigi D'Alessio, Elena D'Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio salvano Lorenzo.
Tra Angie che canta "Lettere al paradiso" e Michele che esegue l'inedito "Cattive strade", i giurati decidono di eliminare il cantante. Il ragazzo abbraccia la sua insegnante Lorella Cuccarini commossa: "Sono stati mesi bellissimi. Mi porto tanto dentro il cuore, grazie Maria e grazie mamma ti amo. È stato un percorso bellissimo".
Dopo il gioco delle password di Alessandro Cattelan, la sfida di "Amici 25" continua ed entra nella terza manche. Al ballottaggio finiscono i tre ballerini: Antonio, Nicola ed Emiliano. La decisione dei giudici è quella di salvare Nicola e a giocarsi il tutto e per tutto restano Antonio ed Emiliano. I due ballerini si sfidano per l'ultima eliminazione della serata. Antonio si esibisce sulle note della hit "Believe" dell'artista statunitense Cher, Emiliano risponde con una coreografia sul brano "The Greatest Show".
I quattro giudici votano le performance e dopo un confronto tra i due ragazzi, Maria De Filippi annuncia l'eliminazione di Antonio. Il ballerino dalla casetta commenta: "Mi avete fatto trovare la luce. Sono felice di tutto questo che per me non ha prezzo".