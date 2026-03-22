"Amici 25", chi sono il secondo e il terzo eliminato della puntata del 21 marzo

Michele e Antonio sono il secondo e terzo eliminato del primo serale di "Amici 25". Dopo l'uscita di Opi, la sfida prosegue con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che mandano in sfida i tre cantanti: Lorenzo, Michele e Angie, e dopo aver visto le loro esibizioni i giudici Gigi D'Alessio, Elena D'Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio salvano Lorenzo.