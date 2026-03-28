IL SERALE

"Amici 25", Simone è il quarto eliminato del talent show

Il ballerino lascia il talent show di Canale 5, Veronica Peparini: "Ho creduto fin dall'inizio in te, sono felice di averti sostenuto"

28 Mar 2026 - 23:25
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Simone è il primo eliminato del secondo serale di "Amici 25". Dopo l'esclusione di Opi, Michele e Antonio durante il primo serale, il secondo appuntamento di sabato 28 marzo ha visto finire al ballottaggio SimoneAlex e Lorenzo.
Simone balla sulle note del brano 'Morirò da re' dei Måneskin, Lorenzo canta 'Amore amaro' di Gigi Finizio e Alex si esibisce con 'The Boy Does Nothing' di Alesha Dixon. 

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"Prima di votare posso fare i complimenti ai ragazzi - dice il giudice Amadeus - voi secondo me eravate tutti centrati, tutti con la giusta cazzimma come direbbero a Napoli, la giusta energia, ognuno di voi era perfetto nella propria esibizione e questo non è scontato perché voi siete giovanissimi, in un sabato sera importante su Canale 5 ad "Amici", questa è la grande scuola per insegnarvi a stare su un grande palco che è quello che auguriamo di poter calcare ad ognuno di voi, ci tenevo a dirverlo". In seguito i giudici decidono di eliminare Simone.

Maria De Filippi aggiunge "lui è speciale anche come persona, è stato speciale dal primo giorno che è entrato, sempre con il sorriso, una persona molta buona, è la verità". "Mi viene solo da sorridere perché comunque è stato davvero un viaggio importante - spiega emozionato Simone - che porterò sempre nel cuore con bellissime persone, quindi grazie a tutti e penso che comunque fuori da qua continuerò a collezionare tutte queste avventure come ho sempre fatto, punterò sempre di più a fare quelle esperienze che possono arricchirmi sempre con il sorriso ovviamente, grazie mille a tutti". L'eliminato ringrazia poi la sua professoressa Veronica Peparini che dice "io ho creduto fin dall'inizio in te, sono felice di averti sostenuto".

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