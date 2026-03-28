"Amici 25", Simone è il quarto eliminato del talent show

Maria De Filippi aggiunge "lui è speciale anche come persona, è stato speciale dal primo giorno che è entrato, sempre con il sorriso, una persona molta buona, è la verità". "Mi viene solo da sorridere perché comunque è stato davvero un viaggio importante - spiega emozionato Simone - che porterò sempre nel cuore con bellissime persone, quindi grazie a tutti e penso che comunque fuori da qua continuerò a collezionare tutte queste avventure come ho sempre fatto, punterò sempre di più a fare quelle esperienze che possono arricchirmi sempre con il sorriso ovviamente, grazie mille a tutti". L'eliminato ringrazia poi la sua professoressa Veronica Peparini che dice "io ho creduto fin dall'inizio in te, sono felice di averti sostenuto".