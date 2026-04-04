"Amici", il ballerino Simone: "Ho iniziato perché sognavo di diventare un ninja"

Anche sul piano sentimentale, infatti, il giovane si trova in una fase di cambiamento. Racconta di aver vissuto di recente una relazione significativa, che lo ha segnato profondamente: "È stata una storia intensa, mi ha dato tanto e mi ha aiutato a maturare". Nonostante la fine del legame, tra i due è rimasto un rapporto sereno e rispettoso:"Lei è una persona splendida". Attualmente, conclude, preferisce concentrarsi su se stesso e sulle opportunità che lo attendono: "Adesso sono single".