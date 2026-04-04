"Amici", il ballerino Simone: "Ho iniziato perché sognavo di diventare un ninja"
Il danzatore, dopo essere stato eliminato dal talent show, si racconta a "Verissimo"
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110702090Dopo essere stato eliminato al Serale di "Amici", il ballerino Simone arriva nello studio di "Verissimo" per fare un bilancio del proprio percorso, iniziato come "piano B".
Il danzatore racconta infatti che l’avvicinamento alla disciplina non è stato immediato né programmato. "Da piccolo volevo diventare un ninja", ricorda con ironia. "Avevo cercato perfino delle scuole, ma non esistevano. Così ho iniziato con la break dance". Da quella scelta iniziale, quasi casuale, è nato un cammino che lo ha portato fino al talent, permettendogli di crescere sia artisticamente sia sul piano personale.
Oggi Simone guarda al futuro con entusiasmo e con il desiderio di ampliare i propri orizzonti. "Vorrei viaggiare, scoprire nuovi luoghi e vivere quante più esperienze possibili", spiega, sottolineando come questo momento della sua vita sia particolarmente adatto a mettersi in gioco senza vincoli.
Anche sul piano sentimentale, infatti, il giovane si trova in una fase di cambiamento. Racconta di aver vissuto di recente una relazione significativa, che lo ha segnato profondamente: "È stata una storia intensa, mi ha dato tanto e mi ha aiutato a maturare". Nonostante la fine del legame, tra i due è rimasto un rapporto sereno e rispettoso:"Lei è una persona splendida". Attualmente, conclude, preferisce concentrarsi su se stesso e sulle opportunità che lo attendono: "Adesso sono single".