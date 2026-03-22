Alessandra Celentano: "L’amore? Non ho mai chiuso nuove prospettive"

E Silvia Toffanin ha quindi chiesto conferma all'insegnante di "Amici": "Ma non arrivavano fiori in camerino l'anno scorso? Rudy mi ha spoilerato questa cosa qui".

"Sì a volte arrivano - ha ammesso Alessandra Celentano - però i corteggiatori ci possono anche essere, sono io che sono un attimo complicata, sono molto difficile". "È vero è piena di corteggiatori - ha confermato Rudy Zerby - poi è lei molto scrupolosa". "Lui esagera come sempre" ha risposto ridendo l'insegnante di "Amici".