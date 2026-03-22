Alessandra Celentano: "L’amore? Non ho mai chiuso nuove prospettive"
L'insegnante di Amici, ospite insieme a Rudy Zerby a "Verissimo", racconta di non essere impegnata sentimentalmente
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Alessandra Celentano, ospite a "Verissimo" insieme al suo collega insegnante di "Amici" Rudy Zerby, ha risposto alle domande di Silvia Toffanin in merito alla sua situazione sentimentale: "La boutique est fermée come quella di Amanda Lear?"
"Questo io non lo so - ha affermato l'insegnante di "Amici"- nel senso che io non l'ho chiusa volutamente, sta bene lì così com'è la boutique e quindi io sto bene con me stessa, questa è una frase di quelle fatte però non ho mai chiuso nuove prospettive".
E Silvia Toffanin ha quindi chiesto conferma all'insegnante di "Amici": "Ma non arrivavano fiori in camerino l'anno scorso? Rudy mi ha spoilerato questa cosa qui".
"Sì a volte arrivano - ha ammesso Alessandra Celentano - però i corteggiatori ci possono anche essere, sono io che sono un attimo complicata, sono molto difficile". "È vero è piena di corteggiatori - ha confermato Rudy Zerby - poi è lei molto scrupolosa". "Lui esagera come sempre" ha risposto ridendo l'insegnante di "Amici".